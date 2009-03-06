T24 LogoT24 Logo
Spor

BBL'de 21. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 21. hafta maçlarının programı belli oldu.

06 Mart 2009 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 21. hafta maçlarının programı belli oldu. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Ülker ile lider Efes Pilsen, 8 Mart Pazar günü saat 16.00'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Ligi’nde 21. haftanın programı şöyle:

7 Mart Cumartesi

15.00 Aliağa Petkim-Beşiktaş Cola Turka (Aliağa Enka)

16.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Pınar Karşıyaka (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)

16.00 Türk Telekom-OYAK Renault (Ankara Atatürk)

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Kepez Belediyesi (Antalya Atatürk)

16.00 Galatasaray Cafe Crown-Erdemir (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Mersin Büyükşehir Belediyesi(Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

8 Mart Pazar

16.00 Banvit-Casa TED Ankara Kolejliler (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Fenerbahçe Ülker-Efes Pilsen (Abdi İpekçi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24