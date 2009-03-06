BBL'de 21. hafta programı



Beko Basketbol Ligi'nde 21. hafta maçlarının programı belli oldu. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Ülker ile lider Efes Pilsen, 8 Mart Pazar günü saat 16.00'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Ligi’nde 21. haftanın programı şöyle:



7 Mart Cumartesi



15.00 Aliağa Petkim-Beşiktaş Cola Turka (Aliağa Enka)



16.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Pınar Karşıyaka (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)



16.00 Türk Telekom-OYAK Renault (Ankara Atatürk)



16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Kepez Belediyesi (Antalya Atatürk)



16.00 Galatasaray Cafe Crown-Erdemir (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



18.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Mersin Büyükşehir Belediyesi(Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



8 Mart Pazar



16.00 Banvit-Casa TED Ankara Kolejliler (Banvit Kara Ali Acar)



16.00 Fenerbahçe Ülker-Efes Pilsen (Abdi İpekçi)



