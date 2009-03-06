BBL'de 21. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 21. hafta maçlarının programı belli oldu. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Ülker ile lider Efes Pilsen, 8 Mart Pazar günü saat 16.00'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Ligi’nde 21. haftanın programı şöyle:
7 Mart Cumartesi
15.00 Aliağa Petkim-Beşiktaş Cola Turka (Aliağa Enka)
16.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Pınar Karşıyaka (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)
16.00 Türk Telekom-OYAK Renault (Ankara Atatürk)
16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Kepez Belediyesi (Antalya Atatürk)
16.00 Galatasaray Cafe Crown-Erdemir (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Mersin Büyükşehir Belediyesi(Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
8 Mart Pazar
16.00 Banvit-Casa TED Ankara Kolejliler (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Fenerbahçe Ülker-Efes Pilsen (Abdi İpekçi)