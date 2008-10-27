BBL'de 2008-2009 fikstür

| 1. Hafta
|
|
| Beşiktaş Cola Turka
|90 - 76
|
|Kepez Belediyesi
| Darüşşafaka Cooper Tires
|58 - 73
|
|Galatasaay Cafe Crown
| Fenerbahçe Ülker
|83 - 46
|
|Casa TED Ankara Koleji
| Türk Telekom
|70 - 61
|
|Erdemirspor
| Antalya Büyükşehir Belediyesi
|91 - 82
|
|Mutlu Akü Selçik Üniversitesi
| Aliağa Petkim
|73 - 80
|
|Pınar Karşıyaka
| Oyak Renault
|71 - 70
|
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
| Banvit
|105 - 91
|
|Efes Pilsen
|
|
|
| 2. Hafta
|
|
| Efes Pilsen
|-
|
|Oyak Renault
| Galatasaray Cafe Crown
|-
|
|Antalya Büyükşehir Belediyesi
| Casa TED Ankara Koleji
|-
|
|Aliağa Gençlikspor
| Kepez Belediyesi
|-
|
|Fenerbahçe Ülker
| Pınar Karşıyaka
|-
|
|Türk Telekom
| Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
|-
|
|Banvit
| Erdemirspor
|-
|
|Darüşşafaka Cooper Tires
| Mersin Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Beşiktaş Cola Turka
|
|
|
| 3. Hafta
|
|
| Beşiktaş Cola Turka
|-
|
|Oyak Renault
| Darüşşafaka Cooper Tires
|-
|
|Pınar Karşıyaka
| Fenerbahçe Ülker
|-
|
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
| Türk Telekom
|-
|
|Casa TED Ankara Koleji
| Antalya Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Erdemirspor
| Aliağa Gençlikspor
|-
|
|Kepez Belediyesi
| Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
|-
|
|Efes Pilsen
| Banvit
|-
|
|Galatasaray Cafe Crown
|
|
|
| 4. Hafta
|
|
| Efes Pilsen
|-
|
|Beşiktaş Cola Turka
| Galatasaray Cafe Crown
|-
|
|Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
| Casa TED Ankara Koleji
|-
|
|Darüşşafaka Cooper Tires
| Kepez Belediyesi
|-
|
|Türk Telekom
| Pınar Karşıyaka
|-
|
|Antalya Büyükşehir Belediyesi
| Oyak Renault
|-
|
|Fenerbahçe Ülker
| Erdemirspor
|-
|
|Banvit
| Mersin Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Aliağa Gençlikspor
|
|
|
| 5. Hafta:
|
|
| Galatasaray Cafe Crown
|-
|
|Efes Pilsen
| Darüşşafaka Cooper Tires
|-
|
|Kepez Belediyesi
| Fenerbahçe Ülker
|-
|
|Beşiktaş Cola Turka
| Türk Telekom
|-
|
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
| Antalya Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Casa TED Ankara Koleji
| Aliağa Gençlikspor
|-
|
|Oyak Renault
| Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
|-
|
|Erdemirspor
| Banvit
|-
|
|Pınar Karşıyaka
|
|
|
| 6. Hafta
|
|
| Efes Pilsen
|-
|
|Fenerbahçe
| Beşiktaş Cola Turka
|-
|
|Aliağa Gençlikspor
| Casa TED Ankara Koleji
|-
|
|Banvit
| Kepez Belediyesi
|-
|
|Antalya Büyükşehir Belediyesi
| Pınar Karşıyaka
|-
|
|Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
| Oyak Renault
|-
|
|Türk Telekom
| Erdemirspor
|-
|
|Galatasaray Cafe Crown
| Merin Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Darüşşafaka Cooper Tires
|
|
|
| 7. Hafta
|
|
| Galatasaray Cafe Crown
|-
|
|Pınar Karşıyaka
| Darüşşafaka Cooper Tires
|-
|
|Oyak Renault
| Türk Telekom
|-
|
|Beşiktaş Cola Turka
| Antalya Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
| Aliağa Gençlikspor
|-
|
|Fenerbahçe Ülker
| Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
|-
|
|Casa TED Ankara Koleji
| Erdemirspor
|-
|
|Efes Pilsen
| Banvit
|-
|
|Kepez Belediyesi
|
|
|
| 8. Hafta
|
|
| Efes Pilsen
|-
|
|Aliağa Gençlikspor
| Beşiktaş Cola Turka
|-
|
|Darüşşafaka Cooper Tires
| Fenerbahçe Ülker
|-
|
|Türk Telekom
| Casa TED Ankara Koleji
|-
|
|Galatasaray Cafe Crown
| Kepez Belediyesi
|-
|
|Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
| Pınar Karşıyaka
|-
|
|Erdemirspor
| Oyak Renault
|-
|
|Antalya Büyükşehir Belediyesi
| Mersin Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Banvit
|
|
|
| 9. Hafta
|
|
| Galatasaray Cafe Crown
|-
|
|Kepez Belediyesi
| Darüşşafaka
|-
|
|Fenerbahçe Ülker
| Türk Telekom
|-
|
|Aliağa Gençlikspor
| Antalya Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Beşiktaş Cola Turka
| Pınar Karşıyaka
|-
|
|Efes Pilsen
| Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
|-
|
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
| Erdemirspor
|-
|
|Casa TEd Ankara Koleji
| Banvit
|-
|
|Oyak Renault
|
|
|
| 10 Hafta
|
|
| Efes Pilsen
|-
|
|Türk Telekom
| Beşiktaş Cola Turka
|-
|
|Banvit
| Fenerbahçe Ülker
|-
|
|Antalya Büyükşehir Belediyesi
| Casa TED Ankara Koleji
|-
|
|Pınar Karşıyaka
| Kepez Belediyesi
|-
|
|Erdemirspor
| Aliağa Gençlikspor
|-
|
|Darüşşafaka Cooper Tires
| Oyak Renault
|-
|
|Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
| Mersin Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Galatasaray Cafe Crown
|
|
|
| 11. Hafta
|
|
| Galatasaray Cafe Crown
|-
|
|Oyak Renault
| Darüşşafaka Cooper Tires
|-
|
|Türk Telekom
| Casa TED Ankara Koleji
|-
|
|Efes Pilsen
| Antalya Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Aliağa Gençlikspor
| Pınar Karşıyaka
|-
|
|Kepez Belediyesi
| Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
|-
|
|Beşitkaş Cola Turka
| Erdemirspor
|-
|
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
| Banvit
|-
|
|Fenerbahçe Ülker
|
|
|
| 12. Hafta
|
|
| Efes Pilsen
|-
|
|Darüşşafaka Cooper Tires
| Beşiktaş Cola Turka
|-
|
|Galatasaray Cafe Crown
| Fenerbahçe Ülker
|-
|
|Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
| Türk Telekom
|-
|
|Antalya Büyükşehir Belediyesi
| Kepez Belediyesi
|-
|
|Casa TED Ankara Koleji
| Aliağa Gençlikspor
|-
|
|Banvit
| Oyak Renault
|-
|
|Erdemirspor
| Mersin Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Pınar Karşıyaka
|
|
|
| 13. Hafta
|
|
| Efes Pilsen
|-
|
|Kepez Belediyesi
| Galatasaray Cafe Crown
|-
|
|Fenerbahçe Ülker
| Casa TED Ankara Koleji
|-
|
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
| Antalya Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Darüşşafaka Cooper Tires
| Pınar Karşıyaka
|-
|
|Oyak Renault
| Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
|-
|
|Aliağa Gençlikspor
| Erdemirspor
|-
|
|Beşiktaş Cola Turka
| Banvit
|-
|
|Türk Telekom
|
|
|
| 14. Hafta:
|
|
| Fenerbahçe Ülker
|-
|
|Erdemirspor
| Beşiktaş Cola Turka
|-
|
|Pınar Karşıyaka
| Darüşşafaka Cooper Tires
|-
|
|Banvit
| Türk Telekom
|-
|
|Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
| Antalya Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Efes Pilsen
| Aliağa Gençlikspor
|-
|
|Galatasaray Cafe Crown
| Oyak Renault
|-
|
|Casa TED Ankara Koleji
| Mersin Büyükşehir Belediyesi
|-
|
|Kepez Belediyesi
|
|
|
| 15. Hafta
|
|
| Efes Pilsen
|-
|
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
| Galatasaray Cafe Crown
|-
|
|Türk Telekom
| Casa TED Ankara Koleji
|-
|
|Beşiktaş Cola Turka
| Kepez Belediyesi
|-
|
|Oyak Renault
| Pınar Karşıyaka
|-
|
|Fenerbahçe Ülker
| Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
|-
|
|Darüşşafaka Cooper Tires
| Erdemirspor
|-
|
|Aliağa Gençlikspor
| Banvit
|-
|
|Antalya Büyükşehir Belediyesi