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Spor

BBL'de 2008-2009 fikstür

Beko Basketbol Ligi'de 2008-2009 sezonu karşılaşmalarının ilk yarı fikstürü...

27 Ekim 2008 02:00

 

Beko Basketbol Ligi'de 2008-2009 sezonu karşılaşmalarının ilk yarı fikstürü...

 

 1. Hafta  
 Beşiktaş Cola Turka 90 - 76   Kepez Belediyesi
 Darüşşafaka Cooper Tires 58 - 73   Galatasaay Cafe Crown
 Fenerbahçe Ülker 83 - 46   Casa TED Ankara Koleji
 Türk Telekom 70 - 61   Erdemirspor
 Antalya Büyükşehir Belediyesi 91 - 82   Mutlu Akü Selçik Üniversitesi
 Aliağa Petkim 73 - 80   Pınar Karşıyaka
 Oyak Renault 71 - 70   Mersin Büyükşehir Belediyesi
 Banvit 105 - 91   Efes Pilsen
 
 2. Hafta  
 Efes Pilsen -   Oyak Renault
 Galatasaray Cafe Crown -   Antalya Büyükşehir Belediyesi
 Casa TED Ankara Koleji -   Aliağa Gençlikspor
 Kepez Belediyesi -   Fenerbahçe Ülker
 Pınar Karşıyaka -   Türk Telekom
 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi -   Banvit
 Erdemirspor -   Darüşşafaka Cooper Tires
 Mersin Büyükşehir Belediyesi -   Beşiktaş Cola Turka
 
 3. Hafta  
 Beşiktaş Cola Turka -   Oyak Renault
 Darüşşafaka Cooper Tires -   Pınar Karşıyaka
 Fenerbahçe Ülker -   Mersin Büyükşehir Belediyesi
 Türk Telekom -   Casa TED Ankara Koleji
 Antalya Büyükşehir Belediyesi -   Erdemirspor
 Aliağa Gençlikspor -   Kepez Belediyesi
 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi -   Efes Pilsen
 Banvit -   Galatasaray Cafe Crown
 
 4. Hafta  
 Efes Pilsen -   Beşiktaş Cola Turka
 Galatasaray Cafe Crown -   Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
 Casa TED Ankara Koleji -   Darüşşafaka Cooper Tires
 Kepez Belediyesi -   Türk Telekom
 Pınar Karşıyaka -   Antalya Büyükşehir Belediyesi
 Oyak Renault -   Fenerbahçe Ülker
 Erdemirspor -   Banvit
 Mersin Büyükşehir Belediyesi -   Aliağa Gençlikspor
 
 5. Hafta:  
 Galatasaray Cafe Crown -   Efes Pilsen
 Darüşşafaka Cooper Tires -   Kepez Belediyesi
 Fenerbahçe Ülker -   Beşiktaş Cola Turka
 Türk Telekom -   Mersin Büyükşehir Belediyesi
 Antalya Büyükşehir Belediyesi -   Casa TED Ankara Koleji
 Aliağa Gençlikspor -   Oyak Renault
 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi -   Erdemirspor
 Banvit -   Pınar Karşıyaka
 
 6. Hafta  
 Efes Pilsen -   Fenerbahçe
 Beşiktaş Cola Turka -   Aliağa Gençlikspor
 Casa TED Ankara Koleji -   Banvit
 Kepez Belediyesi -   Antalya Büyükşehir Belediyesi
 Pınar Karşıyaka -   Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
 Oyak Renault -   Türk Telekom
 Erdemirspor -   Galatasaray Cafe Crown
 Merin Büyükşehir Belediyesi -   Darüşşafaka Cooper Tires
 
 7. Hafta  
 Galatasaray Cafe Crown -   Pınar Karşıyaka
 Darüşşafaka Cooper Tires -   Oyak Renault
 Türk Telekom -   Beşiktaş Cola Turka
 Antalya Büyükşehir Belediyesi -   Mersin Büyükşehir Belediyesi
 Aliağa Gençlikspor -   Fenerbahçe Ülker
 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi -   Casa TED Ankara Koleji
 Erdemirspor -   Efes Pilsen
 Banvit -   Kepez Belediyesi
 
 8. Hafta  
 Efes Pilsen -   Aliağa Gençlikspor
 Beşiktaş Cola Turka -   Darüşşafaka Cooper Tires
 Fenerbahçe Ülker -   Türk Telekom
 Casa TED Ankara Koleji -   Galatasaray Cafe Crown
 Kepez Belediyesi -   Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
 Pınar Karşıyaka -   Erdemirspor
 Oyak Renault -   Antalya Büyükşehir Belediyesi
 Mersin Büyükşehir Belediyesi -   Banvit
 
 9. Hafta  
 Galatasaray Cafe Crown -   Kepez Belediyesi
 Darüşşafaka -   Fenerbahçe Ülker
 Türk Telekom -   Aliağa Gençlikspor
 Antalya Büyükşehir Belediyesi -   Beşiktaş Cola Turka
 Pınar Karşıyaka -   Efes Pilsen
 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi -   Mersin Büyükşehir Belediyesi
 Erdemirspor -   Casa TEd Ankara Koleji
 Banvit -   Oyak Renault
 
 10 Hafta  
 Efes Pilsen -   Türk Telekom
 Beşiktaş Cola Turka -   Banvit
 Fenerbahçe Ülker -   Antalya Büyükşehir Belediyesi
 Casa TED Ankara Koleji -   Pınar Karşıyaka
 Kepez Belediyesi -   Erdemirspor
 Aliağa Gençlikspor -   Darüşşafaka Cooper Tires
 Oyak Renault -   Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
 Mersin Büyükşehir Belediyesi -   Galatasaray Cafe Crown
 
 11. Hafta  
 Galatasaray Cafe Crown -   Oyak Renault
 Darüşşafaka Cooper Tires -   Türk Telekom
 Casa TED Ankara Koleji -   Efes Pilsen
 Antalya Büyükşehir Belediyesi -   Aliağa Gençlikspor
 Pınar Karşıyaka -   Kepez Belediyesi
 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi -   Beşitkaş Cola Turka
 Erdemirspor -   Mersin Büyükşehir Belediyesi
 Banvit -   Fenerbahçe Ülker
 
 12. Hafta  
 Efes Pilsen -   Darüşşafaka Cooper Tires
 Beşiktaş Cola Turka -   Galatasaray Cafe Crown
 Fenerbahçe Ülker -   Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
 Türk Telekom -   Antalya Büyükşehir Belediyesi
 Kepez Belediyesi -   Casa TED Ankara Koleji
 Aliağa Gençlikspor -   Banvit
 Oyak Renault -   Erdemirspor
 Mersin Büyükşehir Belediyesi -   Pınar Karşıyaka
 
 13. Hafta  
 Efes Pilsen -   Kepez Belediyesi
 Galatasaray Cafe Crown -   Fenerbahçe Ülker
 Casa TED Ankara Koleji -   Mersin Büyükşehir Belediyesi
 Antalya Büyükşehir Belediyesi -   Darüşşafaka Cooper Tires
 Pınar Karşıyaka -   Oyak Renault
 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi -   Aliağa Gençlikspor
 Erdemirspor -   Beşiktaş Cola Turka
 Banvit -   Türk Telekom
 
 14. Hafta:  
 Fenerbahçe Ülker -   Erdemirspor
 Beşiktaş Cola Turka -   Pınar Karşıyaka
 Darüşşafaka Cooper Tires -   Banvit
 Türk Telekom -   Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
 Antalya Büyükşehir Belediyesi -   Efes Pilsen
 Aliağa Gençlikspor -   Galatasaray Cafe Crown
 Oyak Renault -   Casa TED Ankara Koleji
 Mersin Büyükşehir Belediyesi -   Kepez Belediyesi
 
 15. Hafta  
 Efes Pilsen -   Mersin Büyükşehir Belediyesi
 Galatasaray Cafe Crown -   Türk Telekom
 Casa TED Ankara Koleji -   Beşiktaş Cola Turka
 Kepez Belediyesi -   Oyak Renault
 Pınar Karşıyaka -   Fenerbahçe Ülker
 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi -   Darüşşafaka Cooper Tires
 Erdemirspor -   Aliağa Gençlikspor
 Banvit -   Antalya Büyükşehir Belediyesi

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