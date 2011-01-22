BBG’nin yıldızı estetik kurbanı

T24 - “Biri Bizi Gözetliyor”un Alman versiyonunun eski yıldızı Caroline Wosnitza, yanlış göğüs estetiği ameliyatına kurban gitti.







“Sexy Cora” olarak bilinen 23 yaşındaki starın daha önce beş kez göğüs ameliyatı geçirdiği, altıncısından dokuz gün sonra ise yaşama veda ettiği Bild gazetesi tarafından duyuruldu. Verilen habere göre, tanınan star geçtiğimiz hafta Habmurg’da göğüslerine 800 gram silikon enjekte etmek için bıçak altına yattı. Ancak operasyon sırasında kalbi durunca suni komaya sokuldu. Beyninde tahribat oluşan ünlü yıldız daha sonra hayatını kaybetti.