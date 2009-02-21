BBG'de şöhreti buldu, ölümü de canlı yayında

Doktorların en fazla iki ay ömür biçtiği 28 yaşındaki yıldızının son günlerinin medya tarafından yakın takibe alınması, İngiltere’de ‘etik değil’ tartışmalarına neden oldu.Jade Goody, 2002 yılında ekrana gelmeye başlayan “Biri Bizi Gözetliyor” evinde sıra dışı tavırları ve cehaletiyle boy gösterdi. Saddam Hüseyin’i boksör sanan, Sherlock Holmes’ün de tuvaleti icat eden kişi olduğunu iddia eden Jade’in bu tavırları, medyanın “Jade evden atılsın” kampanyası başlatmasına neden oldu. Finale kadar yükselen genç kız, yarışmadan dördüncü olarak ayrıldı.Jade, ünlü sunucu Jeff Brazier’dan 2003 ve 2004 yıllarında iki erkek çocuk sahibi oldu. 2005 yılında Aston Villa’lı futbolcu Ryan Amoo ile ilişki yaşayan Jade, aradığı aşkı onda bulamayınca çocuklarının babasına geri döndü. Aynı yıl, kendi televizyon programını yapmaya başlayan ve magazin dergilerine sıkça haber olan Jade Goody’nin ünü, günden güne arttı. Öyle ki, 2006 yılında “Shh..” adlı kendi parfümünü piyasaya sürdü.Ancak Goody, geçtiğimiz yıl rahim ağzı kanserine yakalandığını öğrendi. Bir yıldır tedavi gören Jade’in doktorları, genç yıldızın yaşamasından umudu kesti. Doktorların sekiz hafta ömür biçtiği Jade, kadınlara örnek olmak için hastalığının her aşamasını kameralar aracılığıyla izleyicilerle paylaşmaya başladı.Konuşmakta güçlük çeken Jade ayrıca son arzusunun beyaz gelinlik giyip evlenmek olduğunu söyledi. Düğününün de canlı yayınlanmasını isteyen Jade’in bu arzusu üzerine, İngiltere’de onun son anlarının televizyonda yayınlanmasının etik olup olmadığı yönünde tartışmalar başladı. ınternet sitesi www.whenwilljadegoodydie.com’un Jade Goody’nin ölüm tarihini ve saatini bilene i-Phone 3G hediye edeceğini açıklaması da oldukça tepki topladı.