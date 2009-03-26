BBG evi gibi izleyenler nerede?

DTP’li Demirtaş, Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunan helikopterin düşmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Demirtaş, yapılan arama çalışmalarını eleştirdi.



Seçim çalışmaları için Diyarbakır'da bulunan DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunan helikopterin düşmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Demirtaş, yapılan arama çalışmalarını da eleştirdi.



Kuzey Irak’ı BBG evi gibi izleyenler

helikopter enkazını bulamıyor



Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterin düşmesi ve arama çalışmalarıyla da ilgili konuşan Demirtaş, "Öncelikle üzüntü duyduğunu ifade etmek istiyorum. BBP'ye geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de askeri anlamda ister sınır içi ister sınır ötesi olsun operasyon yapan, nokta operasyonları yaptıklarını, Kuzey Irak'ı BBG evi gibi izlediklerini söyleyenler 2 güne yakın bir zamandır bir helikopter enkazına ulaşamıyorlarsa bu tuhaf bir durumdur. Doğrusu sorgulanması gereken bir durumdur. Umut ediyorum bir an önce kaza yapanlara ulaşılır ve sağ salim kendilerine kavuşulur" dedi.

