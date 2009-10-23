BBC'ye protesto!

Aşırı sağcı İngiliz Ulusal Partisi'nin (BNP) lideri Nick Griffin'in, BBC'de yayınlanan bir tartışma programına katılması, protesto gösterilerine neden oldu.



Başkent Londra'da programın çekileceği İngiliz Yayın Kuruluşu BBC'nin önünde toplanan yüzlerce kişilik antifaşist grubun protestosu, 3 polisin yaralanmasına, 6 protestocunun da tutuklanmasına neden oldu.



Ellerinde “Faşist BNP'yi durdurun” pankartları taşıyan grup, BBC'nin Griffin'i programa çıkarmasına tepki gösterdi. BBC ise, bu tepkiye karşılık, Griffin'in program dışında kalmasının “sansür” olacağını savundu.



BBC-1'de perşembe akşamları yayınlanan “Question Time (Soru Zamanı)” programına katılan Griffin, aralarında İngiltere Adalet Bakanı Jack Straw'un da bulunduğu, diğer siyasal parti yetkilileriyle aynı platformda buluştu.



Griffin'in katıldığı programın tamamı şu sıralarda yeniden yayınlanıyor. Ancak BBC, önceden kaydedilen programın kimi bölümlerine haber bültenlerinde yer verdi.



BNP lideri Griffin, programa katılan seyircilerin sorularını yanıtladı, Yahudi soykırımı, göçmenlik ve farklı dinsel ve etnik kökenli İngiliz vatandaşlarının Birleşik Krallık'ta yaşaması gibi konulardaki aşırı görüşlerini yineledi. Griffin'in görüşleri, programın çekildiği stüdyodaki seyircilerin tepkisine de neden oldu.



BBC önündeki protesto, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Griffin'e yönelik ilk gösteri değil. Avrupa Parlamentosu üyesi de olan Griffin'e, daha önce de basın toplantısı yaptığı sırada Westminster'daki parlamento binası önünde yumurta atılmış, BNP lideri de basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kalmıştı.