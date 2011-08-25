BBC'nin iftar menüsü gafı!

T24 - İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin, Ramazan Bayramı’nda Müslümanlar için derlediği yemek tariflerini yayımladığı internet sayfasında, domuz etiyle yapılan bir yemeğe de yer vermesi görenleri şaşırttı. İngiliz yayın kuruluşu, gelen tepkiler üzerine, A.A aracılığıyla özür diledi.



İnternet sitesinde bayram yemeği için önerilerinde bulunan BBC, baharatlarla yapılan "pork vindaloo" isimli Hint yemeğini de menüsüne aldı.



Sosyal iletişim sitesi Twitter’da BBC’nin Müslümanlar için yaptığı bu yemek önerisinin duyulmasının ve tepki çekmesinin ardından, yayın kuruluşu bugün sitesindeki yemek tarifini kaldırdı. Konu, özellikle İngiltere’de yaşayan Müslümanların tepkisine neden oldu.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere Başkanı Hakan Camuz, A.A’ya yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı’nın Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu düşünecek kadar geniş görüşe sahip BBC’nin, Müslümanların domuz eti yemediğini bilmeyecek kadar duyarsız olması kabul edilebilir bir şey değil" dedi.



Müslümanlara yemek tarifi verecek kadar araştırma içine girmiş bir kurumun Müslümanların domuz yemediğini bilmediğine inanamadığını ifade eden Camuz, "Çok provokatif, saygısızca bir durum. BBC’nin bu konuda İngiltere’de yaşayan Müslümanlardan özür dilemesi gerekir. Tarifi siteden kaldırmaları yeterli değil, ’özür dileriz hata yaptık’ demeleri lazım" diye konuştu.



İngiltere’de çıkarılan "Muslim News" adlı gazetenin editörü Ahmed Versi de BBC’nin "İngiltere’deki tüm toplumu anladığını ve bildiğini" iddia ettiğini, ancak Müslümanların domuz eti yemediğini neredeyse herkesin bilmesine karşın, domuz etli bir yemek tarifi vermesinin "büyük bir hata" olduğunu kaydetti.





BBC özür diledi



BBC, A.A'ya yaptığı açıklamada, "BBC'nin yemek sitesinde Ramazan Bayramı'yla ilgili kısıma, 'pork vindaloo' isimli yemeğin tarifi yanlışlıkla koyulmuştur. Bu hata, otomatik öneri sistemi nedeniyle oluşmuştur. Gece yarısı öğrendiğimiz bu hatayı hemen düzelttik. Neden olduğumuz her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.



BBC, hatanın editoryal bir nedenle değil, teknik nedenden oluştuğunu vurguladı.



