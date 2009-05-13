BBC'nin dini programlar editörü bir Müslüman

İngiliz BBC Televizyonu, Din-Ahlak İlmi ve Din Televizyonu Yapımcı Editörü görevine bir Müslüman'ı atadı.



BBC, geçen yılda en popüler ve uzun metrajlı dini programın yapımcılığı görevini, `Sih' mezhebi üyesi Hintli Tommy Nagra'ya vermişti. Daily Mail gazetesi, İngiltere'de `en etkili' dini görev olarak nitelendirilen BBC- Din ve Ahlak İlmi-Din Televizyonu Yapımcı Editörlüğü'ne, Channel 4 yöneticisi Aaqil Ahmed'in atandığını yazdı.



Gazete, Müslüman olan Aaqil Ahmed'in bu önemli göreve getirilmesinin, Hıristiyan kiliseleri arasında hayal kırıklığına neden olabileceğini vurguladığı haberinde, Canterbury Başpiskoposu Dr. Rowan Willams'ın, Mart ayında kurumun genel müdürü Mark Thampson ile yaptığı görüşme sırasında, Aaqil Ahmed'in bu önemli göreve getirilmesiyle ilgili kaygılarını gündeme getirdiği belirtti.



BBC, 8 yıl önce aynı göreve `ateist' program yapımcısını atamıştı. Bu da kilise liderleri arasında derin çekingelere neden olmuştu. İngiltere Kilisesi Sözcüsü, ``Yeni başkanı, ünvanından çok ne kadar verimli olduğuyla değerlendireceğiz'' dedi.

