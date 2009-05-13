T24 LogoT24 Logo
Dünya

BBC'nin dini programlar editörü bir Müslüman

13 Mayıs 2009 17:32

İngiliz BBC Televizyonu, Din-Ahlak İlmi ve Din Televizyonu Yapımcı Editörü görevine bir Müslüman'ı atadı.

BBC, geçen yılda en popüler ve uzun metrajlı dini programın yapımcılığı görevini, `Sih' mezhebi üyesi Hintli Tommy Nagra'ya vermişti. Daily Mail gazetesi, İngiltere'de `en etkili' dini görev olarak nitelendirilen BBC- Din ve Ahlak İlmi-Din Televizyonu Yapımcı Editörlüğü'ne, Channel 4 yöneticisi Aaqil Ahmed'in atandığını yazdı.

Gazete, Müslüman olan Aaqil Ahmed'in bu önemli göreve getirilmesinin, Hıristiyan kiliseleri arasında hayal kırıklığına neden olabileceğini vurguladığı haberinde, Canterbury Başpiskoposu Dr. Rowan Willams'ın, Mart ayında kurumun genel müdürü Mark Thampson ile yaptığı görüşme sırasında, Aaqil Ahmed'in bu önemli göreve getirilmesiyle ilgili kaygılarını gündeme getirdiği belirtti.

BBC, 8 yıl önce aynı göreve `ateist' program yapımcısını atamıştı. Bu da kilise liderleri arasında derin çekingelere neden olmuştu. İngiltere Kilisesi Sözcüsü, ``Yeni başkanı, ünvanından çok ne kadar verimli olduğuyla değerlendireceğiz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24