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Dünya

BBC’nin başına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz yayın kurumu BBC'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rona Fairhead getirildi

01 Eylül 2014 18:42

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Sajid Javid, sağlık sorunları nedeniyle Mayıs ayında başkanlıktan istifa eden Lord Chris Patten'in yerine 53 yaşındaki Rona Fairhead'in seçildiğini belirtti. Fairhead, BBC Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturacak ilk kadın olacak.

Anadolu Ajansı’nda yer  alan habere göre, Javid, Fairhead'in çok etkileyici bir kariyeri olduğunu vurgulayarak, "Eminim Rona'nın liderliğindeki BBC, ulusu bilgilendirme, eğitme ve eğlendirmeye devam etmede merkezi bir role sahip olmaya devam edecek" dedi.

İngiltere'de 2006-2013 yılları arasında Financial Times Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışan Rona Fairhead, yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada, BBC'yi yönetme şansını elde etmekten dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "BBC, yetenekli kişilerle dolu muhteşem bir kurum. BBC Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmekten gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Fairhead, daha önce HSBC ve PepsiCo gibi uluslararası şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştu.

 

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