BBC'den tecavüz sahnesi için özür

BBC'nin Silent Witness (Sessiz Tanık) adlı dizideki tecavüz görüntüleri İngiliz kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Dizinin son bölümünde yer alan ve 90 saniyeyi aşan görüntülerde bir kadın mahkum hapishanedeki bir görevlinin tecavüzüne uğruyor. Sahne, gereğinden uzun tutulduğu ve sadist öğeler içerdiği gerekçesiyle yüzlerce şikayet mektubu aldı.

Başta 6 milyondan fazla izleyicisi bulunan diziyi savunan BBC, tepkilerin artmasının ardından dün yaptığı bir açıklamayla izleyicilerinden özür diledi. BBC yönetimi, tecavüz görüntüleriyle ‘yayın ilkelerinin ihlal edildiğini’ kabul etti ve ‘Hata yaptık’ açıklaması yaptı.