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Dünya

BBC'DEN ''MAVİ MARMARA'' ÖZRÜ LONDRA (A.A)

21 Nisan 2011 16:43

-BBC'DEN ''MAVİ MARMARA'' ÖZRÜ LONDRA (A.A) - 21.04.2011 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, Mavi Marmara baskınına ilişkin yayımladığı belgeselde, editoryal ilkelerin ihlal edildiğini açıklayarak, özür diledi. BBC'nin faaliyetlerini gözeten "BBC Trust"ın editoryal standartlar komitesinin başkanı Alison Hastings, programda doğruluk ve tarafsızlık konusunda üç ihlal yapıldığı için özür diledi. Hastings, bununla birlikte BBC'yi, "orijinal, içerikli ve iyi araştırılmış gazetecilik konusunda ortaya koyduğu örnek için" övdü. Haber programı Panorama'da yayımlanan ve Jane Corbin tarafından hazırlanan Mavi Marmara baskınına ilişkin "Akdeniz'de Ölüm" adlı belgesel, Ağustos 2010'da BBC1'de gösterilmişti. Program yayımlandıktan sonra BBC'nin 2 bin şikayet telefonu aldığı kaydedildi. Programla ilgili görüşlerin yüzde 72'sinin olumsuz olduğu, ancak eleştirilerin birçoğunun Filistin Dayanışma Kampanyası adlı lobi grubu tarafından yapıldığı belirtildi. Söz konusu programda ölenlerle ilgili otopsi raporlarına yer verilmemesi, olayın tam olarak nasıl gerçekleştirildiğinin anlatılmaması ile İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yanlış yansıtılmasıyla iki kez doğruluk ilkesinin ihlal edildiği açıklandı. BBC Trust, Panorama programında tarafsızlık ilkesinin de ihlal edildiğini, İsraillilerin olayda yaralananlara yardım ettiği konusunda bilgilerin doğrulanmadan yayımlandığını bildirdi. Hastings, "BBC Trust'ın BBC adına özür dilediği üç ihlale karşın, Panoroma programı orijinal, içerikli ve iyi araştırılmış bir gazetecilik örneği sunmaktadır. Program genelinde tarafsız ve doğrudur. Ancak bu ihlaller, bunun gibi tartışmalı bir konuda BBC'nin doğruluk ve tarafsızlık konusuna dikkat etmesi gerektiğini hatırlatmaktadır" dedi. Panorama programında, Gazze'ye yardım götürürken 31 Mayıs'ta İsrail askerlerinin baskınına uğrayan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği Mavi Marmara gemisine saldırı olayına ilişkin görüntüler ile İHH, İsrail tarafı ve gemide bulunan bazı yetkililerin görüşlerine yer verilmişti. 

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