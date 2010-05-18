BBC'den 'Kraliçe öldü' şakası

T24 - İngiliz BBC radyosu DJ’yi canlı yayında milli marş eşliğinde Kraliçe’nin öldüğünü ilan ederek büyük bir skandala imza attı.



Birmingham’daki BBC Radio WM’in 10 yıllık müzik DJ’yi 39 yaşındaki Danny Kelly, canlı yayın sırasında Kraliçe 2’nci Elizabeth’in öldüğünü ilan etti. Yayının başında dinleyicilerine önemli bir haberi olduğunu duyuran deneyimli DJ, önce milli marş çalmaya başladı ve ardından da, “Sevgili dinleyiciler, Kraliçe 2’nci Elizabeth şimdi yaşamını yitirdi” dedi.



Dj Kelly’in yaptığı bu büyük gaf karşısında şoke olan ve paniğe kapılan program yapımcısı Mark, canlı yayına müdahale ederek DJ’ye, “Böyle bir şeyi nasıl söylersin” diyerek çıkıştı.



BBC özür diledi



DJ Kelly’in programı sırasında Kraliçe hakkında uygunsuz yorumda bulunduğunu doğrulayan BBC Sözcüsü, dinleyicilerden özür diledi.



İngiliz BBC radyosu DJ’yi Danny Kelly hergün saat 14.00 ile 16.00 arasında ‘öğleden sonra show’u sunuyor.





