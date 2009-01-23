BBC'den Gazze'ye yardım kampanyasına ret

İngiliz yayın kuruluşu BBC, tarafsızlığına zarar getireceği endişesiyle, Gazze'ye yardım amacıyla ülke çapında başlatılan kampanyayı ekranlarından duyurmayı reddetti.



Oysa kurum ile uluslararası yardım kuruluşları arasındaki 46 yıllık anlaşma uyarınca, yardım çağrıları için "prime-time"da 2 dakika ayrılması gerekiyor.



BBC, yardım çağrılarını reddetmesini 2 gerekçeyle açıkladı:



- Tarafsızlığından taviz vermek

- Yardımın toplanıp yerine ulaştırılması konusunda soru işaretleri bulunması



Kısa adı DEC olan Felaket Acil Durum Komitesi, dün, İsrail’in 3 hafta süren saldırısının çok büyük boyutlarda olması nedeniyle, yardım kuruluşlarının harekete geçmek zorunda kaldıklarını duyurmuştu.



Aralarında İngiliz Kızılhaçı ve Çocukları Kurtarın gibi 12 büyük yardım kuruluşunun da bulunduğu komite, uluslararası acil durumlarda güçbirliği yaparak yardım topluyor.



DEC tarafından düzenlenen yardım kampanyalarının en büyük avantajı ise, önde gelen yayın kuruluşlarının ekranlarını yardım çağrılarına parasız açmaları. Bu anlaşma büyük yardım kuruluşlarının ilk defa güçbirliği yaptıkları 1963 yılından beri yürürlükte bulunuyor.



Gazze’ye yardım konusunda yapılan görüşmeler ise, çarşamba günü yayıncı kurumlar ile anlaşmaya varılamaması nedeniyle kesintiye uğradı. TV ekranlarından çağrı yapılması durumunda, çoğu çocuk olan binlerce kişinin evsiz, yiyeceksiz, elektrik ve susuz kaldığına dikkat çekilecekti.



Anlaşma gereği, yardım çağrılarının yapılabilmesi için yayıncı kurumların tamamının bunu kabul etmesi gerekiyor.



DEC tarafından ülke çapında yapılan bir yardım çağrısında normalde yaklaşık 10 milyon sterlin toplanıyor. Ancak yayıncı kurumlar olmadan bu miktara ulaşılması neredeyse imkansız.



BBC, Filistin yanlısı olmakla suçlanmıştı



Ortadoğu ile ilgili yayınları konusunda son derece hassas olan BBC, İsrail tarafından Filistin yanlısı olmakla suçlandı. Hatta kurum Ortadoğu ile ilgili haberlerinde tarafsızlığını gözden geçirmek için kendi içinde bir de soruşturma başlattı.

