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Dünya

BBC'DE GREV KAPIDA LONDRA (A.A)

14 Eylül 2010 14:51

-BBC'DE GREV KAPIDA LONDRA (A.A) - 14.09.2010 - İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin sendikalarının, emeklilik maaşlarında kesintilere gidilmesi konusundaki anlaşmazlık yüzünden gelecek ay iki kez greve gitmesi bekleniyor. Yaz aylarında grev yapma kararı alan Bectu, NUJ ve Unite adlı üç sendikanın üyeleri, emeklilik maaşlarındaki kesintilere karşı çıkarken, üyelerin 5-6 Ekim ve 19-20 Ekim tarihlerinde grev yapması öngörülüyor. Sendikaların 5-6 Ekimdeki ilk grev tarihleri, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin yıllık toplantısına denk geliyor. BBC yönetimi, sendikaların grev tarihlerini açıklamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, yönetim ile sendikalar arasındaki görüşmelerin 1 Ekime kadar devam etmesi ve anlaşma sağlanamazsa greve gidilmesi bekleniyor.  İngiltere'de mayıs ayında göreve gelen Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyonu, haziranda açıkladığı acil bütçeyle birçok alanda kesintilere ve vergi artışlarına gitme kararı almıştı. 156 milyar sterlin bütçe açığı bulunan İngiltere'de hükümetin gelecek ay ise kamu istihdamı, hizmetler ve emeklilik fonlarında öngördüğü kesinti planlarını açıklaması öngörülüyor. Bu çerçevede dün, İngiltere'deki sendikalar da, hükümetin kamu kesinti planlarını yaşama geçirmesi durumunda ortak greve gitme kararı almıştı.

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