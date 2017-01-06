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BBC yayınladı: IŞİD'in Umutsuz Ev Kadınları!

"Kafa kesmeye üç gün kaldı, ne giyeceğimi bilmiyorum"

06 Ocak 2017 20:27

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin IŞİD gelinleriyle dalga geçen 'IŞİD'in Umutsuz Ev Kadınları' adlı skeci tartışma yarattı. Kimi izleyiciler programı IŞİD ile dalga geçtiği için kutlarken, kimileri de bu konuda şaka yapılmasına tepki gösterdi.

BBC'nin ünlü Amerikan dizisi 'Umutsuz Ev Kadınları'na' gönderme yaparak 'IŞİD'in Umutsuz Ev Kadınları' adını verdiği skeci ülkede tartışma yarattı. 

Skeçte evlenmek üzere İngiltere'den Suriye ve Irak'a giden kadınlarla dalga geçiliyor.

 

Skeçteki 'cihatçı gelinler' kimi zaman selfie çekiyor, kimi zaman da giydikleri intihar yelekleri ile kıyafet rekabetine giriyor. Bir sahnede kadınlardan biri 'Kafa kesmeye sadece 3 gün kaldı ve ben ne giyeceğimi bilmiyorum" diyor Bir diğer sahnede ise gelinlerden biri üzerindeki intihar yeleğini gösteriyor ve 'Ahmet dün bana bununla sürpriz yaptı' diyor. Bu arada diğer kadınlardan biri Instagram için video çekiyor. 

Bafta ödüllü yönetmenler Heydon Prowse ve Jolyon Rubinstein tarafından yazılan ve BBC2'da yayınlanan skeç internette izleyicileri ikiye böldü. Kimileri BBC'yi kutlarken, kimileri bu konuda şaka yapılmasına tepki gösterdi.

 

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