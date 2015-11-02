BBC: Türkler koalisyon hükümetlerini sevmez, tek partiyi ve güçlü lideri ister

Türkiye'deki genel seçimlere geniş yer veren BBC televizyonu, akşamüstü AKP'nin seçimleri kazandığı belli olduktan sonra "Türkler koalisyon hükümetlerini sevmezler. Tek partiyi ve güçlü lideri isterler" yorumunu yaptı.

Faruk Zabcı'nın DHA'da yer alan haberine göre, Türk bayrağını tutan bir gencin fotoğrafı ile birlikte kullanılan Ankara muhabiri Mark Lowen'in verdiği haberde, "5 ay önce seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardaki partisi, bugünkü genel seçimlerde hiç beklenmedik farklı bir çoğunluk kazandı. Sadece çoğunluğu kazanmadı aynı zamanda oyların büyük payını alarak büyük bir zafer elde etti. AK Parti yeni seçim kararıyla oynadığı kumarın, karşılığını aldı. Erdoğan şimdi anayasal yolları deneyerek referandum yapmadan başkanlık sistemini getirebilir" yorumunu yaptı ve Erdoğan'ın bundan sonra neler yapabileceğinin merak konusu olduğunu söyledi.

PKK'nın temmuz ayında ateşkesi kestikten sonra şiddet eylemlerini çoğalttığına işaret eden BBC, bu seçim sonuçlarından sonra PKK'nın şiddeti artırabileceğine dikkat çekti.

'Size istikrar ve güven sağlayalım'

Son haftalarda 3 bombalı saldırının olduğunu, Erdoğan'ın Suriye'deki radikal örgütlerle temaslarda bulunduğunu ileri süren BBC, AK Parti'nin halka, "Bize oy verin. Size istikrar ve güven sağlayalım" sözünü verdiğine işaret etti.

Türkiye'nin darbelerle, ekonomik krizlerle ve terörle sarsılan geçmişini anlatan BBC, Türkiye'nin 3 bombalı olay yaşadığına değinirken "Halk Erdoğan'ı istedikleri lider olarak görüyor. Partisinin tek başına iktidar olmasıyla hakkındaki tenkitler artabilir ama halk muhafazakar Müslüman sesinin dünyada duyulacağından mutlu. Batı ile ilişkileri sert. Geçen hafta bir TV kanalı kapatıldı ama halk muhafazakar Müslüman sesin kazanmasından mutlu oldu" yorumunu yaptı.