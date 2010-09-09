BBC Türkiye kapanıyor mu?

T24 - İngiltere'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, ülkenin basın-yayın kuruluşlarını da etkiliyor. BBC Türkiye'nin de bu kesintilerden etkileneceği belirtiliyor.



Başta İngiliz yayın kuruluşu BBC olmak üzere çok sayıda gazete, televizyon kanalı ve dergide kesintilere gidiliyor ve işten çıkarmalar oluyor.



32 farklı dilde yayın yapan BBC Dünya Servisi de bu kesintilerden etkilenen kuruluşlar arasında yer alıyor. 70 yıldır BBC Dünya Servisi çatısı altında yayınlarını sürdüren Türkçe servisinin Müdür Yardımcısı ve editörü Murat Nişancıoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, BBC tarihinin en büyük kesintilerinin yapılacağını ve bundan bütün servislerin etkileneceğini söyledi.



"Biz, Türkiye'nin önemini anlatmaya ve Türkçe servisinin hırpalanmaması için çaba sarf etmeye çalışacağız" diyen Nişancıoğlu, servisin kapanma boyutuna gelmeyeceğini, ancak kesintilerden etkileneceğini kaydetti.



Bu ay sonundan itibaren BBC Türkçe servisinin televizyon yayın sürelerinin artacağına dikkati çeken Nişancıoğlu, bunun olumlu bir gelişme olduğunu ve Türkçe servisinin yaşayacağını gösterdiğini ifade etti.



Murat Nişancıoğlu, "Bu kesintilerle belki servisin öncelikleri değişir, ama yerini koruyacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.



Geçen yıl 70. yaşını kutlayan BBC Türkçe servisi, radyo, internet ve televizyon için hazırladığı program ve haberlerle dünya ve Türkiye gündeminin önemli olaylarını, Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki, Türkçe bilen dinleyicilere ve izleyicilere aktarıyor. Türkçe servisi, televizyon yayınlarının yanı sıra hafta içi her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez, cumartesi günü bir kez, pazar günü de iki kez radyo yayınları yapıyor.



İngiliz basınında, BBC Dünya servisinde yapılması planlanan kesintilere ilişkin çeşitli haberler yer alıyor. Bu haberlere göre, BBC'nin Birmanya'ya yayın yapan servisinin yapılacak kesintilerle birlikte kapatılmasının ve Rusça servisinde kesintilere gidilmesinin değerlendirildiği belirtiliyor.



Basında ayrıca, Dünya servisinin birkaç yıl önce, eski Sovyet bloku ülkelerine yayın yapan sekiz dil servisini kapattığı, bu yolla elde edilen kaynağın Ortadoğu servislerine aktarıldığı ve bu nedenle eleştirildiği bilgisine yer veriliyor.



İngiltere'nin 156 milyar sterlinlik dev bütçe açığını gidermek için geçen mayıs ayında göreve gelen Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyonu, haziran ayında açıkladığı bütçeyle birçok alanda kesintilere ve vergi artışlarına gitme kararı almıştı.





