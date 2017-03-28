BBC Türkçe'den Selin Girit ve Göktay Koraltan'a Metin Göktepe Ödülü

20. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

Evrensel Gazetesi'nde 1 Mart 2017 günü, "Raydoaktif skandal!" başlığı ile yayımlanan haberiyle yazılı haber ödülüne Cansu Pişkin değer görüldü.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Tamer Arda Erşin ise 12 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan "Hayır gitmiyoruz" isimli fotoğrafıyla fotoğraf ödülünü aldı.

Erşin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniveritesi'ndeki protestoya polisin köpekli müdahalesini görüntülemişti.

Yerel gazetecilik ödülünü ise, Deniz Çaba İzmir Life Dergisi'nin 2016 Mayısı sayısında yayımlanan "Mülteci Olmak: Bu kez onlar anlatıyor" başlıklı haberiyle kazandı.

Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamaları başlamadan önce, üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un polis tarafından öldürülmesini çektiği fotoğraflarla belgeleyen DİHABER muhabiri Abdurrahman Gök de Jüri Özel Ödülüne değer gördü.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Canan Coşkun ve Bianet'ten Elif Akgül'e de, 18 Ocak 2017- 20 Ocak 2017 tarihleri arasında yayımlanan ve birlikte hazırladıkları Hrant Dink cinayeti davasının 10 yılını anlatan dosya haberleriyle Jüri Özel Ödülü verildi.

Gazeteci Ahmet Şık da, Cumhuriyet Gazetesi'nde 8-13 Aralık 2016 tarihleri arasında yayımlanan "15 Temmuz'un şifreleri" başlıklı yazı dizisiyle Jüri Özel Ödülü'nü aldı.