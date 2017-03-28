T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BBC Türkçe'den Selin Girit ve Göktay Koraltan'a Metin Göktepe Ödülü

20. Metin Göktepe Ödülü'nü bu sene görüntülü haber dalında BBC Türkçe muhabiri Selin Girit ve kameraman Göktay Koraltan kazandı.

28 Mart 2017 17:18

20. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

Gözaltında işkence iddiaları: Tanıklar anlatıyor

Evrensel Gazetesi'nde 1 Mart 2017 günü, "Raydoaktif skandal!" başlığı ile yayımlanan haberiyle yazılı haber ödülüne Cansu Pişkin değer görüldü.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Tamer Arda Erşin ise 12 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan "Hayır gitmiyoruz" isimli fotoğrafıyla fotoğraf ödülünü aldı.

Erşin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniveritesi'ndeki protestoya polisin köpekli müdahalesini görüntülemişti.

Yerel gazetecilik ödülünü ise, Deniz Çaba İzmir Life Dergisi'nin 2016 Mayısı sayısında yayımlanan "Mülteci Olmak: Bu kez onlar anlatıyor" başlıklı haberiyle kazandı.

Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamaları başlamadan önce, üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un polis tarafından öldürülmesini çektiği fotoğraflarla belgeleyen DİHABER muhabiri Abdurrahman Gök de Jüri Özel Ödülüne değer gördü.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Canan Coşkun ve Bianet'ten Elif Akgül'e de, 18 Ocak 2017- 20 Ocak 2017 tarihleri arasında yayımlanan ve birlikte hazırladıkları Hrant Dink cinayeti davasının 10 yılını anlatan dosya haberleriyle Jüri Özel Ödülü verildi.

Gazeteci Ahmet Şık da, Cumhuriyet Gazetesi'nde 8-13 Aralık 2016 tarihleri arasında yayımlanan "15 Temmuz'un şifreleri" başlıklı yazı dizisiyle Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Metin GöktepeBBC TürkçeSelin GiritGöktay KoraltanMetin Göktepe GazetecilikTanıklarGazetesiMartCansu PişkinGazetesi Muhabiri Tamer Arda ErşinKanun Hükmünde KararnameAnkaraDenizLife DergisiMayısıOlmak: BuNevruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24