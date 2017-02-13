BBC Türkçe'den Hatice Kamer'e ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 2016 yılının başarılı gazeteci ödülleri sahiplerini buldu.

BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer internet gazeteciliği dalında Diyarbakır ve Cizre'de uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili haberleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

ÇGD'nin dayanışma ödülü cezaevlerindeki tüm gazeteciler adına Ahmet Şık'a verildi.

ÇGD'nin haber ödülleri "Karaman'da 45 erkek öğrenciye tecavüz" başlıklı haberiyle BirGün gazetesinden Serbay Mansuroğlu ve "Mülteci kampından 30 çocuğa tecavüz edildi" haberiyle BirGün gazetesinden Erk Acarer'e verildi.

ÇGD'nin Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Panama yazışmaları ve belgeleri üzerine haberiyle Cumhuriyet gazetesinden Pelin Ünker'e verildi.

Mustafa Ekmekçi Ödülü'ne Evrensel gazetesinden Eylem Nazlıer, Rafet Genç Ödülü'ne ODA TV'den Barış Pehlivan, Behzat Mizer Ödülü'ne Cumhuriyet Gazetesi'nden Sibel Bahçetepe layık görüldü.

Karikatür dalındaki ödül Hürriyet Gazetesi'nden Latif Demirci'ye "Ekoseli Yargıç" isimli karikatürüyle verildi.

Televizyon haber ödülü dalında ödül alan isimler ise TBMM'nin bombalanmasını haberleştiren FOX TV muhabirleri Umut Yertutan ve Cemal Gökçamlı oldu.

İzzet Keser Fotoğraf Ödülü Rus büyükelçisine suikast fotoğrafıyla AP ajansından Burhan Özbilici'ye, röportaj dalındaki ödülü ise BirGün gazetesinden "İstanbul'da bir IŞİD'çi"haberiyle Zeynep Yüncüler ile Antalya Körfez Gazetesi'nden "Doğu İzlenimleriyle" Müzeyyen Yüce paylaştı.

Mahmut Tali Öngören Televizyon programı ödülü dalında Ünsal Ünlü ödül aldı.