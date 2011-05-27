-BBC TÜRKÇE'DE RADYO SUSTU LONDRA (A.A) - 27.05.2011 - BBC Türkçe Servisi 72 yıldır yaptığı radyo yayınlarına son verdi. Servis, internet ve televizyon yayınlarına ise devam edecek. Dinleyiciler, klasikleşmiş "Burası BBC Londra" anonsunu son kez Türkçe servisinin radyo yayınından duydu. Son yayında, yayınlara emek verenler anılarını ve görüşlerini paylaştı, ayrıca geçmiş yıllardaki radyo yayınlarından kesitlere yer verildi. Yayında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra aralarında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yayınlara katkıda bulunan eski gazeteciler ve muhabirler ile siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi, BBC Türkçe'ye ilişkin görüşlerini anlattı. Cumhurbaşkanı Gül, siyaset hayatına atılmadan önce öğrencilik ve asistanlık dönemlerinde, BBC'nin dış haberlerini dinlediğini söyleyerek, BBC Türkçe'nin yayınlarının çok canlı olduğunu, farklı ve çeşitli kaynaklardan haberleri dinleme imkanı verdiğini kaydetti. -DEMİREL: "ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de BBC Türkçe'nin, haberciliğin kalitesinin bozulduğu, tartışılır hale geldiği bir dönemde dürüst ve güvenilir habercilik bakımından örnek bir yayın ortaya koyduğunu söyledi. Demirel, "Bilhassa Türkiye'de pek çok şeyin birbirine karıştığı, birbirine girdiği, zihinlerin çok karmakarışık olduğu, doğrunun arandığı, doğru habere adeta susuz kalındığı bir yerde korkusuz, tarafsız ve kimseyi korumadan, gerçek neyse onu aksettiren haberler vermesi bizim halkımız tarafından, BBC Türkçe'yi dinleyenler tarafından çok memnuniyetle karşılanıyordu" diye konuştu. BBC Türkçe'nin radyo yayınlarının sona ermiş olmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Demirel, radyonun kapatılmasının yanlış olduğunu kaydetti. Demirel, şöyle konuştu: "Tasarruf maksadıyla bu işi yapanlar başka yerlerden tasarruf etseler de dünyayı böyle birbirine yaklaştıran, dünya barışına hizmet eden bu çeşit faydalı işleri ortadan kaldırmasalar iyi olur diye düşünüyorum. Umarım bu yanılgının farkına varırlar da düzeltirler. Objektif olarak değerlendiriyorum. Doğruyu arayan, doğruyu bulmaya çalışan bir yayını kaldırıyorsunuz. Yanlış bir şey bana göre." Yayının sonunda servisin çalışanları tek tek söz alarak, dinleyicilere "hoşça kalın" dedi. İngiltere genelinde hükümetin sağlık sektöründen, savunmaya kadar çeşitli alanlarda ve kurumlarda yaptığı kamu kesintileri, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye de yansıdı. Türkçe dahil toplam 32 farklı dilde yayın yapan BBC Dünya Servisinin bütçesi ise yaklaşık yüzde 25 oranında kesintiye uğradı. Kesintiler, beş dil servisinin kapatılmasına neden oldu. Bunlar arasında Makedonca, Arnavutça, Sırpça, Karayipler için İngilizce ve Afrika için Portekizce servisleri bulunuyor.