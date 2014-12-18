BBC, Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan arasındaki ses kaydını yayınladı

İngiliz basın kuruluşu BBC, 17 Aralık'ın yıl dönümünde yaptığı haberinde Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği belirtilen 'sıfırlama' ses kaydından bir bölüm yayınladı.

17 Aralık 2013'te başlayan büyük yolsuzluk operasyonunun yıl dönümü, yabancı basın kuruluşlarında da haber olmaya devam ediyor.

İngiliz basın kuruluşu BBC, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen ve 'sıfırlama tapesi' olarak bilinen ses kaydından bir bölümü internet sitesi üzerinden yayınladı.

Mark Lowen imzasıyla yayınlanan haberde, Erdoğan ile oğlu Bilal arasında, operasyonun başladığı sabah geçtiği belirtilen konuşmaya yer verildi.