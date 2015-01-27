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Dünya

BBC tartışmayı yeniden açıyor: Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı pedofil miydi?

200’e yakın dile çevrilen Alice Harikalar Diyarında'nın milyonlarca kopyası basıldı

27 Ocak 2015 14:24

BBC tarafından çekilen belgeselde Alice’s Adventures in Wonderland (Alice Harikalar Diyarında) isimli kitabın İngiliz yazarı Lewis Carrol'un pedofili olduğu iddia edildi.

İngiliz BBC televizyonunun yazarın hayatını anlattığı belgeselde yer alan iddiaya göre, Carrol çok sayıda çocuğun çıplak fotoğraflarını çekerek arşivliyordu.

Belgeselde görüşlerine başvurulan Alice Harikalar Diyarında kitabının uzmanı ve York Üniversitesi akademisyenlerinden Hugh Haughton, yazarın çocuklara olan ilgisinin masumane olarak adlandırmanın oldukça güç olduğunu iddia etti.

19’uncu yüzyılın en önemli yazarları arasında gösterilen Carrol’un 1865 yılında yazdığı kitap 200’e yakın dile çevrildi ve milyonlarca kopyası basıldı.

 

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