Fransa, Suriye'de sarin gazı kullanıldığını doğruladı

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, yapılan araştırmalar sonucunda Suriye'de sarin gazı kullanıldığını doğruladı.

İngiliz BBC kanalının internet sitesinde verilen haberde, Paris'te yapılan labaratuar testlerinin, Suriye'de sarin gazının kullanıldığını doğruladığı belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, yaptığı açıklamada "Sarin gazının Suriye'de iki yıldır süren çatışmalarda, birkaç kez ve yeri saptanabilir halde kullanıldığını" belirtti. Haberde, Laurent'in "kimyasal silahları çözüm olarak görenlerin cezalandırılmak zorunda olduğu" ifadelerine yer verilirken gazın kesin olarak nerede, ne zaman ve kim tarafından kullanıldığını belirtilmedi.

Birleşmiş Milletler'e sunulan rapor, yapılan katliamlar, kuşatmalar ve çocuk hakları ihlalleri için detaylı kanıt gösterdiği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Ban Ki-Moon adına konuşan sözcü, genel sekreterin raporu 'şok ve hasta edici' olarak tanımladığını söyledi. Raporda çocukların rehin alındığı, işkenceleri ve idamları zorla izlettirildiği de yazıyor. Birleşmiş Milletler, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejiminine karşı başlayan isyanda en az 80,000 insanın öldüğü görüşünde.