Fransa, Suriye'de sarin gazı kullanıldığını doğruladı

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, yapılan araştırmalar sonucunda Suriye'de sarin gazı kullanıldığını doğruladı.
İngiliz BBC kanalının internet sitesinde verilen haberde, Paris'te yapılan labaratuar testlerinin, Suriye'de sarin gazının kullanıldığını doğruladığı belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, yaptığı açıklamada "Sarin gazının Suriye'de iki yıldır süren çatışmalarda, birkaç kez ve yeri saptanabilir halde kullanıldığını" belirtti. Haberde, Laurent'in "kimyasal silahları çözüm olarak görenlerin cezalandırılmak zorunda olduğu" ifadelerine yer verilirken gazın kesin olarak nerede, ne zaman ve kim tarafından kullanıldığını belirtilmedi.
Birleşmiş Milletler'e sunulan rapor, yapılan katliamlar, kuşatmalar ve çocuk hakları ihlalleri için detaylı kanıt gösterdiği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Ban Ki-Moon adına konuşan sözcü, genel sekreterin raporu 'şok ve hasta edici' olarak tanımladığını söyledi. Raporda çocukların rehin alındığı, işkenceleri ve idamları zorla izlettirildiği de yazıyor. Birleşmiş Milletler, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejiminine karşı başlayan isyanda en az 80,000 insanın öldüğü görüşünde.
Daha önce, hem silahlı muhalifler, hem de rejim güçleri kimyasal silah kullanmakla suçlanmışlardı.
ABD Başkanı Barack Obama, Suriyeli sivillere karşı kimyasal silah kullanılmasının "kırmızı çizgi" olacağını ilan etmişti.
BBC diplomasi muhabiri Jonathan Marcus, Suriye rejiminin kimyasal silah stoğu olduğu sanıldığını ancak bunlar çatışmalar sırasında isyancıların eline geçmiş de olabiliceğini belirtti.
Suriye hükümeti iddiaların bir güvenilirliği olmadığını belirterek, yalan olduklarını niteledi.
Beyaz Saray: yeterince kanıt yok
Fransa'nın aksine Beyaz Saray yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığını söylemeye daha hazır olmadıklarını belirtti. Reuters haber ajansının haberine göre Beyaz Saray sözcüsü John Carney, iddialar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Amerikalı yetkililerin kimyasal silahları ne zaman, kim tarafından ve kimin emri ile kullanıldığına dair kesin bilgilere ihtiyaç duyduğunu aktaran Carney, yoksa Amerika'nın 2003 yılında başlattığı Irak savaşında olanların tekrarlanacağını belirtti.
ABD, başkan George W. Bush döneminde Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu iddiası ile istila etmiş ancak ülkede silahlar hiç bulunamamıştı.
Sarin gazı nedir?
İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da geliştirilen gaz, renksiz, kokusuz ve siyanürden 20 kat daha güçlüdür. Tek damlası bir insanı öldürmesi için yeterlidir. Enzim akışını bloke ederek, sinir sistemini felce uğratarak öldürür. Üretimi çok tehlikeli olan gaz, sadece labaratuarlarda yapılabiliyor.
Çeviri: Varsan Çekiç