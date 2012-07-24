BBC: Suriye ordusu Halep'i savaş uçaklarıyla vurdu

Esed hükümetine bağlı askerler kenti roket ve top mermisiyle bombardımana tutarken, bazı kaynaklar operasyonda saldırı helikopterlerinin de kullanıldığını bildiriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İsyancılar, salı günü ülke çapında ölenlerin sayısının 30'u aştığını söylüyor. Ölenlerin dokuzunun Halep'te bir hapishanede başlayan ayaklanmada can verdiği bildirildi. Halep'in yanısıra Humus'ta bir hapishaneden de ayaklanma haberleri geldi.

Muhalif gruplar, güvenlik güçlerinin Humus cezaevine baskın düzenleme tehdidinde bulunduğunu aktarıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Silahsız polislerin firar ettiği ve mahkumların direnişe geçtiği Humus cezaevinden patlama ve yangın haberleri" alındığını açıkladı. Hükümet yetkilileri polis birimlerinden firar olduğu haberlerini yalanladı.

Bu arada Suriye devlet televizyonu, hükümet birliklerinin başkent Şam'da, geçen hafta isyancıların kontrolüne geçen bölgelerin büyük bölümünde kontrolü yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

Televizyon kentin güneyindeki Nehr İşa mahallesinden görüntüler yayınladı. Bu görüntülerde çatışmalar sırasında öldürüldüğü belirtilen, yetkililerin ifadesiyle "teröristler"in cesetleri görülüyor.

Yayımlanan filmde ayrıca, Şam'ın yeniden ele geçirilen mahallelerinde askerlerin kapı kapı dolaşarak isyancıları aradığı da görüntülendi.

Başkentin Kabun bölgesinde siviller evlerinden çıkamadıklarını anlatıyorlar. Daha önce isyancıların elindeki Midan'da da, hükümet güçlerinin mevzilendiği belirtiliyor.

Özgür Suriye Ordusu'nun da hafta sonunda Halep kentinde yeni bir saldırıya giriştiği ve şimdi hükümet yanlısı askerlerle muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşandığı, gece boyunca bölgede ağır topçu bombardımanı ve roket ateşi duyulduğu belirtildi.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan BBC muhanbiri Wyre Davies, Halep'i kaybetmenin Şam yönetimi için çok öenmli bir darbe olacağını, dolayısıyla hükümetin isyancıların ilerleyişini durdurmak için ağır silahları devreye sokmaya kararlı olduğunu belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazar'dan bu yana Şam'da 1200'ü aşkın insanın öldüğünü belirtiyor.