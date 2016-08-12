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Dünya

BBC sunucusundan Somalili sporcular için çirkin benzetme!

Timms, sporcuları ‘korsan’a benzetti

12 Ağustos 2016 00:33

İngiliz yayın organlarından BBC Radyo sunucusu Ian Timms, Brezilya'da devam eden 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndaki Somalili sporcular için "korsan" benzetmesi yaptı.

BBC Radyo Cumbria'da gece programı düzenleyen Timms, 9 Ağustos'taki programında Rio'daki Olimpiyat Oyunları'ndan gelen sonuçları açıklıyor gibi yaparak Somalili sporcularla alay etti.

Somalili sporcuları korsana benzeten Timms, "Bu gece Rio'daki Olimpiyatlar'dan gelen bazı yelkencilik sonuçlarını aldık. İngiltere altın madalya aldı, Danimarka gümüş, Somali de dünyayı tekne ile gezen orta yaşlı bir çifti kaçırdı" dedi.

Bununla da yetinmeyen Timms, "Somali Olimpiyat koçu ise ateş etmenin ve yelkenciliğin aslında farklı şeyler olduğunu anladıktan sonra takımı adına özür dilemek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Sunucu sarf ettiği bu sözler sonrasında bir şarkı çalarak programa devam etti.

​Program sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaşananların ırkçı ve çirkin bir şaka olduğunu söyleyerek, BBC'nin Timms'i işten çıkarmasını istedi.

 

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