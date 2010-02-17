BBC sunucusu sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti

Deneyimli BBC sunucusu Ray Gosling'den şoke eden itiraf: 80'lerde ağır AIDS hastası erkek arkadaşımı anlaştığımız gibi, acı çekmemesi için öldürdüm!



BBC’nin deneyimli TV/radyo sunucusu, belgeselci Ray Gosling, eski sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti! Şu anda 70 yaşında olan Gosling, 80’lerde AIDS’in erken döneminde olduğu halde ağır hasta olan erkek arkadaşını tedavi gördüğü hastanede yastıkla boğarak öldürdüğünü açıkladı.

Gosling’in itirafı, ülkede ölümcül durumdaki hastaların ötanazi hakkının tartışıldığı günlerde geldi. Gosling, o günü şöyle anlattı: “Hastanede sıcak bir öğleden sonra, doktor yapacak bir şey kalmadığını söyledi. Ve o çok, çok acı çekiyordu. Doktora beni biraz yalnız bırakmasını söyledim, gitti. Yastığı alıp o ölene kadar bastırdım.” Gosling olayı duygusal bir tonla anlatırken, sevgilisiyle böyle bir anlaşmaları olduğundan da bahsetti.



“Bu hale gelirse yaşamını sonlandırabileceğimi söylemişti, ben de bunu yaptım” diyen sunucu hakkında soruşturma başlatıldı. İngiltere’de birinin ölümüne yardım etmek suç, cezası da 14 sene hapis.



Ülkede onlarca ölümcül hasta ötanazi hakkını kullanmak için bu uygulamanın yasal olduğu İsviçre’deki Dignitas adlı kliniğe gidiyor. Başsavcı Keir Starmer, geçen yıl sevdiklerinin ölümüne yardımcı olan kişilere ceza verip vermemekle ilgili bir rehber hazırlamıştı. Çalışmanın final bölümü de yakında yayımlanacak.





‘Bazen cesur davranmalı’



İngiltere’de ‘ölüme yardım’a karşı çıkan ‘Care Not Killing’ adlı grup, Gosling’in itirafının, Starmer’ın rehberi tamamlamasından hemen önce gelmesinin tuhaf ve sorumsuzca olduğunu söylüyor. Grubun açıklamasında “Böyle bir kanun var çünkü miras, bakımın duygusal ya da fiziksel ağırlığından kaçmak gibi çeşitli sebeplerle öldürmeye hazır insanlar var” denildi.

Gosling’se pişman olmadığını söylüyor: “Şimdi yukarıdan bana bakıyor ve benimle gurur duyuyor. Bazen cesur davranmak, yasaları yıkmak gerekir.”



































