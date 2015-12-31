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BBC siber saldırıya uğradı

İngiltere'nin önemli haber sitesine DDos yöntemi kullanılarak saldırıda bulunuldu

31 Aralık 2015 18:23

İngiliz yayın kuruluşlarından BBC'nin internet servisleri siber saldırıya uğradı. Perşembe akşamından beri servislerine erişim sağlanamayan BBC’de bugün sorun çözüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre; perşembe akşamından bu yana süren siber saldırılar BBC'nin online servislerini kesintiye uğrattı. Britanya'nın online tarafta en çok ziyaret edilen yayın kuruluşlarından biri olan BBC, comScore'un raporuna göre sabah saatlerinde yoğunlaşan siber saldırılarda DDoS (Distributed Denial of Service attack) yöntemi kullanıldı.

BBC'den konuyla ilgili açıklama yapılmazken TSİ 14:00 sularında BBC'nin servisleri normale döndü.

 

DDoS nedir?

 

DDoS yani Distributed Denial of Service (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırıları, tamamen erişimi kesme yönünde yapılan saldırı tipidir. Öncesinde sadece DoS (Denial of Service), yani tek bir kaynaktan hedefe doğru saldırı yapılması şeklinde ortaya çıkan bu saldırı türü, zamanla şiddetinin arttırılması için çok sayıda kaynaktan tek hedefe yapılan saldırı şekline dönüştü. DoS saldırıları, her zaman kapasite üstü istekle gerçekleştirilmeyebilir. Hedef sistemlerde bulunan zafiyetler de sistemin erişilebilirliği açısından risk oluşturabiliyor.

İşletim sistemlerinde (Windows, Linux vs), web sunucu uygulamasında (IIS, Apache vs), arka taraftaki uygulama sunucusunda ya da sistemin diğer bileşenlerinde bulunan zafiyetlerden yararlanarak, sistemin işleyemeyeceği şekilde bir istek gönderildiğinde, sistemin herhangi bir bileşeninde bu isteğin işlenememesi durumunda sistem erişilemez hale gelebiliyor.

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