BBC: Polis müdahalesi protestocularla barışçıl diyalog kurulmasını engelledi

BBC Türkçe, farklı yayın organlarından Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak geçilen haberleri derleyerek canlı akış hazırladı. BBC, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch) “Türk hükümetinin çevik kuvveti Taksim Meydanı'na göndermesinin ve on binlerce kişiye karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmasının protestocularla barışçıl bir diyalog kurulmasını engellediğini” belirttiğini aktardı.

BBC Türkçe’nin saat 12.00 sularında okuyucularıyla paylaştığı akışın bir kısmı şöyle:

Anadolu Ajansı, polisin Gezi Parkı'na yönelik müdahalesini şöyle aktarıyor:

"Taksim Meydanı yönündeki merdivenlerden çıkarak Gezi Parkı'na giren çevik kuvvet, parkta 10-15 metre kadar ilerledi.''

''Buradaki pankartları, afişleri ve çadırları dağıtan çevik kuvvet ekipleri, daha sonra parkın iç kısımlarına doğru yoğun şekilde biber gazı attı.

Göstericiler de sloganlarla taş ve demir bilye atarak, çevik kuvvete karşılık verdi. Çevik kuvvet ekipleri müdahalenin ardından tekrar AKM önüne çekildi."

18 dakika önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü - Human Rights Watch, Türk hükümetinin çevik kuvveti Taksim Meydanı'na göndermesinin ve on binlerce kişiye karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmasının protestocularla barışçıl bir diyalog kurulmasını engellediğini belirtiyor.

Örgütün Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb açıklamasında, "Eğer Türkiye haklara saygı gösteren bir ülke sayılacaksa, polis zulmü durmalı ve hükümet protestocularla konuşmalı" diyor.

Sinclair-Webb ayrıca, Başbakan Erdoğan'ın bugün parlamentodaki konuşmasının, "göz yaşartıcı gaz saldırısına yeşil ışık" niteliğinde olduğunu ifade ediyor.

27 dakika önce

Gezi Parkı'ndaki Evrensel gazetesi muhabiri Erdal İmrek, parkın Divan Otel tarafında en az 8 bin kişinin bekleyişte olduğunu ve polisin sürekli gaz bombası attığını bildiriyor.

Parkta çok sayıda yaralının sedyelerle taşındığını belirten İmrek'in aktardığına göre, polis, İstiklal Caddesi tarafından parka yönelen kitleyi engelliyor.

27 dakika önce

Gazi Mahallesi'nde yaşayan binlerce kişi Taksim'deki eyleme destek vermek amacıyla TEM otoyolunu trafiğe kapattı.

29 dakika önce

Bir BBC Türkçe okuru: ''Biraz once bir grup TEM otoyolunun Gaziosmanpaşa çıkışını iki taraflı olarak kapatmış durumda. Sloganlar ''Her yer Taksim, her yer direniş'' şeklinde.

Şu an için Fatih Sultan Mehmet köprüsü tarafı trafige açıldı. Grup TEM otoyolu üzerinde Ataturk Havalimanı istikametinde yürüyor.''

56 dakika önce

Polis, Elmadağ Caddesi üzerinde biriken kalabalığa gaz bombaları fırlatıyor. Kitle, sloganlar atmayı sürdürüyor.

1 saat 13 dakika önce

Polis parkın eşiğinde: Gezi Parkı'nın Divan Otel tarafında olan Yiğit, BBC Türkçe'ye, park ile Taksim Meydanı arasındaki merdivenler civarında polisle göstericiler arasında çatışma yaşandığını belirtiyor.

Yiğit, şu uyarıda bulunuyor: "Parkın ortasına kadar gaz bombaları geliyor. Burada binlerce insan var. Gaz maskeleri bir süre sonra işe yaramıyor. Vali parkı 'temizleyeceğini' söylemiş. Girerlerse katliam olabilir."

1 saat 32 dakika önce

Olayın başlangıcı

Radikal muhabiri Serkan Ocak gaz bombasından kaçarak sığındığı Taxim Hill Otel’den telefonla BBC Türkçe’ye bugün yaşanan çatışmayı anlattı. Olayın başlangıcını gördüğünü belirten Ocak polise herhangi bir madde atılmadığını belirtti:

''Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla bu akşam büyük bir kalabalık meydanda toplandı. Bu toplanma öncesinde de binlerce polis Atatürk Kültür Merkezi önünde konuşlandı. Ben de oradaydım.''

''Kitle de büyüdükçe polisle yan yana geldi. Saat sekiz civarında Çarşı grubu yaklaşık bin kişiyle alan girdi. Polisle kitle birbirine yaklaşmış oldu. Burada polise herhangi bir cisim atmak gibi bir saldırı olmadı.''

''İnsanlar sadece polisi ve hükümeti eleştiren sloganlar atıyorlardı. Bu arada polisle insanlar arasında bir arbede oldu. Arbede sırasında göstericilerden polise karşı flamalarını kullananlar oldu.

''Bunun üzerine polis önce el tipi gaz bombalarıyla müdahaleye başladı sonra da etrafa gaz atmaya başladı ve göz gözü görmez oldu. İnsanlar kaçışırken yaralananlar oldu. Gazetecilerden de oldu. Sırf benim gözümün önünde iki gazeteci yaralandı.''

1 saat 41 dakika önce

Taksim'deki gelişmeler nedeniyle istanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüşen Uluslararası Af Örgütü, polis şiddetinin son bulması çağrısı yaptı.

Örgütün Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, "Öğleden sonra Vali ile görüştüğümüzde kendisi polisin meşru amaçlar doğrultusunda yerinde güç kullandığı konusunda ısrarcı olmaya devam etti. Bu iddiaların hiçbiri gerçekte yaşananlarla tutarlı değil” diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Murat Çekiç ise, "Türkiye yetkilileri, barışçıl aktivistleri bastırmaya devam etmek yerine kendi polisinin eylemlerine bakmalı ve bu son iki haftada gördüğümüz şoke edici ihlallerden sorumluları adalet önüne çıkarmalı" dedi.

2 saat 4 dakika önce

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, basın toplantısı düzenleyerek, Taksim Meydanı'nda 30-35 kişinin toplandığı sırada, "marjinal gruplar" tarafından polise saldırı düzenlendiğini söyledi.

Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu saldırı akabinde, kendilerine yöneltilen bu saldırılar nedeniyle emniyet güçlerimizin yaptığı müdahale sonucu marjinal gruplar uzaklaştırıldı, vatandaşlarımız da konutlarına çekilmiş oldular."

Taksim'de "çatışma ortamı" olduğunu söyleyen Mutlu, vatandaşlara bu meydandan uzak durmaları çağrısı yaptı.

İstanbul Valisi, Gezi Parkı'ndaki gençlere ve ailelerine "ciddi güvenlik sorunu altında bulunduklarını" hatırlatarak, "o bölgeden ayrılmalarını" tavsiye etti.

2 saat 12 dakika önce

Gazeteci Sinan Onuş TSİ 21.20 itibariyle Kızılay’daki durumu BBC Türkçe'ye şöyle anlattı:

“Saat 20.30’ta polis, Kızılay’da basın açıklaması yapan grubu dağılması yolunda uyardı. Bu uyarı üzene grup dağıldı. Yaklşık 200 kişi üç gruba ayrılarak slogan atmaya devam etti. Maltepe ve Kolej yönünde giden grup polisin müdahalesiyle dağıldı. Seksen kişilik üçüncü bir grupsa Sajarya Caddesi’nde ve hala dağılmadı. Polis önceki günlerden farklı olarak gruba anons yaparken ‘Lütfen dağılın’ diye sesleniyor. Kuğulu Park’ta ise kalabalık bir grup eylemlerini sürdürüyor.”

2 saat 12 dakika önce

Göstericiler Taksim meydanındaki inşaat malzemelerini biraraya getirerek ateşe verdi.

2 saat 52 dakika önce

Taksim bir savas alani. 10 saniyede bir biber gazi atılıyor. Talimhane yonunde buyuk bir kalabalik var

3 saat 12 dakika önce - @RenginArslan - Twitter

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu polisin son müdahalesi sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Mutlu, marjinal grupları suçladı ve AKM önünde bekleyen polise ''yoğun saldırı sonucu'' yeniden çatışma yaşandığını öne sürdü.

Vali, ''sade halka'' marjinal gruplardan ayrılarak alanı terketmeleri çağrısında da bulundu ve ''Kaygılanmayınız'' dedi.

3 saat 14 dakika önce

Gazeteci Serkan Ocak, CNN Türk canlı yayınında, Gezi Parkı içinde kurulan revirde görev yapan bir doktorun verdiği bilgiye göre, 30 civarında yaralı kişi olduğunu aktarıyor.

3 saat 32 dakika önce

polis tünele kadar gaz atarak ilerliyor

3 saat 33 dakika önce - @ahmetaslanpar - Twitter

Polisler ve TOMA'lar Taksim Meydanı'nın her köşesine konuşlanırken, ara sokaklara kaçışan göstericilere göz yaşartıcı gaz atılmaya devam ediliyor.

3 saat 44 dakika önce

Göstericileri dağıtan TOMA'ların arkasında yüzlerce kişilik Çevik Kuvvet ekibi görülüyor.

3 saat 45 dakika önce

Polis, Taksim Meydanı'ndaki kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ediyor. Kalabalıklar kaçışırken, meydanda görüş mesafesi oldukça azalmış durumda.

3 saat 52 dakika önce

Taksim meydanında bulunan gazeteci Rengin Arslan TSİ 19.45 itibariyle Taksim meydanındaki durumu BBC Türkçe'ye anlattı:

"Çok sık olarak 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' sloganları atılıyor. Meydanda kalabalık artıyor. TOMA'lar ve Çevik Kuvvet ekipleri AKM'nin önünde bulunuyor. Göstericiler ve polis birbirine çok yakın bir konumda. Göstericiler 'Polis dışarı' sloganı da atılıyor."

3 saat 6 dakika önce

Gazeteci Sinan Onuş TSİ 19.40 itibariyle Ankara’daki durumu BBC Türkçe’ye şöyle anlattı: “Kızılay meydanındaki Güvenpark’ta yüzlerce kişi eylem yapıyor. Polis gruba dağılmaları için yarım saat mühlet verdi. ‘Her Yer Taksim Her Yer Direniş, ‘Bir İki Üç Daha Fazla Taksim Daha Fazla Direniş’ sloganı atılıyor. Ankara’nın farklı yerlerinde de eylemciler toplanıyor.”

4 saat 7 dakika önce

Taksim Meydanı'ndaki kalabalığın sayısı artıyor. Farklı yönlerden yeni göstericiler, "Taksim bizim, İstanbul bizim", "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları eşliğinde alana giriyor. Bazı gruplar İstiklal Caddesi üzerinden kortej oluşturarak alana giriyor.

5 saat 2 dakika önce

Taksim Dayanışması'nın eylem saati olarak belirlediği 19:00'a dakikalar kala, meydana ve Gezi Parkı'na çeşitli yönlerden gelenler olduğu görülüyor.

Talimhane tarafında 3 iş makinasının yakılmasının ardından meydanda da bir aracın ateşe verilmesi nedeniyle Taksim Meydanı bir süreliğine kara dumanla kaplandı. Yangınların sönmesiyle dumanlar dağılıyor.

5 saat 14 dakika önce

İstanbul polisi, göstericilerle günler süren çatışmaların ardından çekildiği Taksim Meydanı'na sabah erken saatlerde geri döndü. Polis, Atatürk Anıtı ve Atatürk Kültür Merkezi'ne asılı pankart, bayrak ve flamaları sökerken, direnen bazı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Gezi Parkı'nın meydan tarafındaki girişine ayak basan polis tepki üzerine geri çekilirken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Selin Girit ve Göktay Koraltan'ın haberi.

5 saat 39 dakika önce

'Atatürk Kültür Merkezi'nde bekleyişimiz, sadece gece flama ve pankartların yeniden asılmaması içindir. Özellikle bilgilenmenizi istiyorum.'

5 saat 47 dakika önce - @Valimutlu, İstanbul Valisi – Twitter