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Dünya

BBC özür diledi LONDRA (A.A)

25 Ağustos 2011 21:27

-BBC özür diledi LONDRA (A.A) - 25.08.2011 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, Ramazan Bayramı'nda Müslümanlar için derlediği yemek tariflerinde domuz etiyle yapılan bir yemeğe yer vermesine gelen tepkiler üzerine, A.A aracılığıyla özür diledi. BBC, A.A'ya yaptığı açıklamada, "BBC'nin yemek sitesinde Ramazan Bayramı'yla ilgili kısıma, 'pork vindaloo' isimli yemeğin tarifi yanlışlıkla koyulmuştur. Bu hata, otomatik öneri sistemi nedeniyle oluşmuştur. Gece yarısı öğrendiğimiz bu hatayı hemen düzelttik. Neden olduğumuz her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.  BBC, hatanın editoryal bir nedenle değil, teknik nedenden oluştuğunu vurguladı.

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