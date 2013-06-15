BBC, NTV ile ortaklığını 'yayıncılığa müdahale' gerekçesiyle askıya aldı

BBC Küresel Haber Dairesi Başkanı Peter Horrocks, BBC Türkçe'nin ''Dünya Gündemi'' programını yayımlamayan NTV'yle ortaklığın askıya alındığını açıkladı. Açıklamada Horrocks "Türkiye'deki durumun uluslararası kaygı yarattığı bir dönemde BBC'nin tarafsız yayıncılık hizmeti bütün okurları, izleyicileri ve dinleyicileri için yaşamsal önem taşımaktadır" dedi.

Horrocks, BBC Türkçe'nin tarafsız ve dengeli haberciliğinin bbcturkce.com üzerinden devam edeceğini vurguladı.

Peter Horrocks'un açıklaması şöyle:

''BBC, NTV'nin bugün yayımlanmak üzere hazırlanan tıklayın Dünya Gündemi programını yayımlamama kararı üzerine NTV'yle ortaklığını derhal yürürlüğe girmek üzere askıya almıştır.

BBC'nin yayıncılığına herhangi bir müdahale kesinlikle kabul edilemez. Türkiye'deki durumun uluslararası kaygı yarattığı bir dönemde BBC'nin tarafsız yayıncılık hizmeti bütün okurları, izleyicileri ve dinleyicileri için yaşamsal önem taşımaktadır.

BBC Türkçe, Türkiye'deki gelişmeler de dahil olmak üzere dünyada olup bitenleri izleyip, bütün platformlarda okurları, izleyicileri ve dinleyicilerine tarafsız, dengeli haberler ve analizlerle aktarmayı sürdürecektir.

BBC Türkçe'nin televizyon programı internet sitesi bbcturkce.com üzerinden izleyicilerine ulaşmaya devam edecektir.

BBC Türkçe ayrıca okur ve izleyicileriyle sosyal medya ortamında Facebook ve Twitter üzerinden de iletişim kurup, bu platformlardan farklı görüşleri aktarmayı sürdürecektir.''