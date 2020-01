BBC muhabirinin iddiası: İdlib'de ilerleyen TSK konvoyu, Suriye ordusu ile karşı karşıya kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı büyük bir konvoyun dün gece Halep’in güneyindeki El Eyis tepesine ilerlerken Suriye ordusu ile karşı karşıya geldiği öne sürüldü. İddialar ilk olarak bölgeden haber yapan BBC muhabiri Riam Dalati’nin attığı tweetlerle gündeme geldi. Riam Dalati 15 tank taşıyan 100’den fazla araçtan oluşan bir konvoyun İdlib’e geçtiğini yazdı.

Over 100 #TSK vehicles, including 15 tanks, spotted crossing #Sarmada #IDlib and heading south towards #AlEiss #Aleppo. #HTS vehicles escorting them to their intended destination. pic.twitter.com/5Wo3G0tjO1