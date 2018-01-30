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BBC muhabirinin iddiası: İdlib'de ilerleyen TSK konvoyu, Suriye ordusu ile karşı karşıya kaldı

"Bombardımanın ardından TSK konvoyunun ilerlemeyi durdurduğu öne sürüldü"

30 Ocak 2018 17:57

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı büyük bir konvoyun dün gece Halep’in güneyindeki El Eyis tepesine ilerlerken Suriye ordusu ile karşı karşıya geldiği öne sürüldü. İddialar ilk olarak bölgeden haber yapan BBC muhabiri Riam Dalati’nin attığı tweetlerle gündeme geldi. Riam Dalati 15 tank taşıyan 100’den fazla araçtan oluşan bir konvoyun İdlib’e geçtiğini yazdı.

 

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