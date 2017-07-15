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BBC muhabiri, Boris Johnson'un 'hakaret' şiirini sordu; Erdoğan "Belli ki aramızı açmak istiyorsun" dedi

"Oyuna gelmeyeceğim, aramız gayet iyi"

15 Temmuz 2017 13:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Britanya Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un hakaret içeren şiirini soran BBC muhabirine "Benim ondan sonra Boris’le yaptığım çok görüşmeler var. Ve Boris’in Türkiye’ye karşı olan bu noktadaki muhabbetini de gayet iyi biliyorum. Ama belli ki sen Boris’le bizim aramızı açmak istiyorsun" yanıtını verdi. 

Johnson, Britanya’nın köklü yayınlarından haftalık The Spectator dergisinin düzenlediği ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret şiiri yarışması’nın kazanan ismiydi. Geçmişte Spectator dergisinin editörlüğünü de yapan Johnson, linç edilerek öldürülen Osmanlı’nın son dahiliye nazırı Ali Kemal’in öz torunu Stanley Johnson’ın oğlu.

Geçen yılın eylül ayında Ak Saray’da Erdoğan tarafından kabul edilen Johnson’a Ankara’daki temaslarında hakaret şiirinin gündeme gelip gelmediği sorularak “Özür dileyecek misiniz?” denilmişti. Johnson’ın buna yanıtı “Aslında bu hiçbir şekilde detaylı konuşmalarımızda dile getirilmedi. Buna ben de şaşırdım. Bunu ilk dile getiren siz oldunuz” olmuştu.

‘Belli ki sen Boris’le bizim aramızı açmak istiyorsun’

İkilinin samimi pozu dikkat çekerken Erdoğan Johnson’a dönemin Manchester belediye başkanı Robert Neil’in Sultan Abdülaziz’e mektubunun bir replikasını hediye etmişti. 

BBC’nin HARDtalk programından Zainab Badawi’ye konuşan Erdoğan’a “O şiirle ilgili sizden özür diledi mi ve bu olay Türkiye-İngiltere ilişkilerine zarar verdi mi?” diye soruldu.

Bu durumun geçmişte kaldığını söyleyen cumhurbaşkanının yanıtı “Benim ondan sonra Boris’le yaptığım çok görüşmeler var. Ve Boris’in Türkiye’ye karşı olan bu noktadaki muhabbetini de gayet iyi biliyorum. Ama belli ki sen Boris’le bizim aramızı açmak istiyorsun” oldu.

Badawi’nin soruyu, sadece ‘özür dileyip dilemediğini’ merak etmesi üzerine sorduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, şöyle dedi: 

“Bu oyuna ben gelmeyeceğim. Bizim aramız onunla gayet iyidir.”

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