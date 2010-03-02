BBC küçülme kararı aldı

T24 - BBC Genel Müdürü Mark Thompson, kurumun faaliyet alanını daraltarak bazı yayınlarda kesintiye gideceklerini açıkladı.



BBC Türkçe'nin haberine göre Thompson üç milyar sterlini aşan yıllık gelirini İngiltere'deki her hanehalkının ödediği televizyon ruhsat bedeliyle sağlayan BBC'nin, bu kesintiler sayesinde sağlayacağı yılda 600 milyon sterlinlik tasarrufu kaliteli program yapımına aktarabileceğini söyledi.



Seçim sürecine girilen İngiltere'de bir kamu kuruluşu olan BBC bir süredir özellikle ticari medya piyasasında ''çok büyük olduğu ve özel mülkiyete ait yayın kuruluşlarının gelirlerine darbe vurduğu'' eleştirilerine hedef oluyordu.



Şikayetçi grupların başında ise medya devi Rupert Murdoch'a bağlı gazete ve televizyonlar var.



BBC'nin internet sitesinin sağladığı ücretsiz, zengin içeriğin sektörde faaliyet gösteren diğer yayın kuruluşlarının rekabet edebilirliğini zayıflattığı savunuluyor.



BBC'nin küçülmesi yönündeki bir baskı da, resmen olmasa da dolaylı olarak siyasetten, özellikle de BBC'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan muhafazakarlardan geliyor.



BBC Genel Müdürü Mark Thompson'un bugün açıkladığı yeni strateji BBC'nin iç yayınlarını etkileyecek.



Bu planlarda iki radyo istasyonunun kapatılması ve BBC'nin internet faaliyetlerinin 2013 yılına kadar yarı yarıya azaltılması hedefleniyor.



Kapatılacak olan radyolardan birincisi İngiltere'deki Asya kökenli dinleyicilere hitap eden dijital bir kanal, diğeri ise Radio 6 adlı müzik kanalı.



Thompson ayrıca ticari rakiplerinin yakınmalarının odağında yer alan internet sitesinin bütçesinde yüzde 25 kesintiye gideceklerini söyledi.



Bu da sitenin şu andaki içeriğinin yarı yarıya azalması, başka bir ifadeyle halen aktif durumdaki sayfalarının yarısının kapatılması anlamına gelecek.



Thompson, medya dünyasının hızla değiştiğini ve BBC'nin de kamu hizmeti görevini ve editoryal değerlerini daha tutarlı ve açık bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirterek, ''Ayrıca ticari medyanın karşı karşıya kaldığı zorlukları da kabul etmemiz gerek. BBC'yi hedef alan saldırıların bazıları yıkıcı ve temelsiz olmakla birlikte, bir kısmı da bizim yaptıklarımız ve gelecekteki kamu hizmetimiz ve ticari hedeflerimize ilişkin meşru kaygıları temsil etmekte'' diye konuştu.



BBC'nin ürünlerini dünya çapında pazarlayan Worldwide'ın da bir değişim sürecinden geçmesi, daha uluslararası odaklı bir strateji izlemesi bekleniyor.



Sendikalardan grev uyarısı



BBC'de örgütlü sendikalardan Bectu, BBC yönetiminin bu kararının 600 çalışanın işini kaybetmesi anlamına geleceğini duyurdu.



Sendikanın Genel Sekreteri Gerry Morrisey, bu kesinti kararının tümüyle gereksiz ve tamamen siyasi kaygılarla alındığını söyledi.



BBC'nin rakipleri tarafından seçim öncesi iklimde baskı altına alındığını belirten Morrisey, ''BBC'nin genel seçimler öncesinde de, hizmetlerini ve çalışanlarını kurban etmesi kabul edilemez'' dedi.



Yine BBC'de örgütlü sendikalardan NUJ'in Genel Sekreteri Jeremy Dear, ''Kamuoyu baskısı BBC'nin medya baronlarının hayati önemdeki bir ulusal hizmeti parçalamaya başlamasına izin vermek yerine izleyici ve dinleyicilerini ön plana almasına yardımcı olabilir'' dedi.



Jeremy Dear da, planların ticari ve siyasi çıkar gruplarını tatmin etme girişimi olduğunu kaydederek, ''Büyük emek sarfeden çalışanların siyasi bir futbol topuna dönüştürülmesine izin vermeyecek, zorunlu işten çıkarmalara karşı mücadele edeceğiz'' diye konuştu.



Grev seçeneğinin gündemde olduğunu kaydeden sendika liderleri çarşamba günü BBC Genel Müdürü Thompson'la biraraya gelecek.