BBC, İstanbul ofisinde görev yapacak idari yönetici arıyor.

İşe alınacak idari yöneticinin görevleri arasında BBC İstanbul ofisinin masraflarının kayıt altına almak ve ofis faaliyetlerinin Türkiye'deki insan kaynakları, muhasebe ve idari işler yönetmeliklerine uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak olacak.

İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması beklenen adayların, Londra ofisiyle de sürekli olarak bağlantıda olması bekleniyor.

Vergi beyannameleri, mali işlemler ve banka işlemleri de idari yöneticinin sorumluluk alanında olacak.