BBC, George Orwell'ın heykelini 'fazla solcu' bulmuş!

Ünlü İngiliz yazar George Orwell'ın BBC binası önüne heykelinin dikilmesi 'fazla solcu' olduğu gerekçesiyle reddedildiği ortaya çıktı.

İngiliz gazeteci-televizyoncu ve İşçi Partisi üyesi Baroness Bakewell bu öneriyi getirdiğinde, hali hazırda BBC ’den ayrılma hazırlığı yapan genel müdür Mark Thompson, “Oh hayır. Buna imkan yok. Bu çok sol kanat bir iddia” diyerek bu öneriye sıcak bakmamış. George Orwell, dünyaca ünlü 1984 ve Hayvan Çiftliği romanlarını yazmadan önce BBC ’de radyo programları yapıyordu. (hürriyetplanet)

George Orwell kimdir?

Annesi Fransız asıllı olan kendisi Hindistan’da doğmuş yazar George Orwell , 20. yüzyıl İngiliz edebiyatında önemli bir yer tutmuştur. Eserlerini oluşturmasında yaşadığı ortamlar ve karşılaştığı olaylar etikili olmuştur.Yazarlık yapmayı küçük yaştan beri istemesine rağmen para sıkıntısı çekmesi sebebiyle çeşitli işlerde çalışmıştır. Polis teşkilatındaki görevi de bunlardan biridir.Ancak bu görevi sırasında şahit olduğu zulümler onu bu işten uzaklaştırmıştır.Para skınıtısı bu dönemde de devan eden George Orwell’in ik romanı otobiyogrofi niteliğinde sayılabilecek olan ‘Paris ve Londra’da Beşparasız’dır.Orwell’in kendi yaşamını ve gözlemlerini kitaplarına yansıttığının da ilk göstergesi olan bu kitap işsiz ve niteliksiz bir genç adamın Londra’da geçim sıkıntısı çekmesini ve vermiş olduğu yaşam mücadelesini ele almaktadır.Aynı şekilde bu kitabından sonra yayımlayacağı ‘Daralma’ ve ‘Zambak Solmasın’ adlı eserlerinde de aynı temayı işlemiştir.

Orwell eserlerine İspanya İç Savaşı nedeniyle uzun bir süre ara vermiştir. Bu dönemde Orwell İspanya yanında savaşmaya gönüllü olarak gider.Savaş sırasında birçok olaya şahit olmuş ve özellikle sosyalizm hakkında birçok bilgi edinmiştir.Sosyalist rejimin getirdiklerini yakından görme fırsatı bulan Orwell bu dönemde yaşadıklarını anlatan ‘Katalonya’ya Selam’ adlı eserini yazmıştır. İspanya’nın yaşamış olduğu bu değişiklerin sorumlularını yani dönemin devlet adamlarını yergileyici bir dille anlattığı ‘Hayvan Çiftliği’ belkide hayatını değiştiren en önemli yapıtıdır.Bu eseriyle o dönemde büyük bir üne ve paraya kavuşmuştur. Yazdığı bu kitap her ne kadar yergi niteliği taşısada Orwell yapıtında eski üslubundan vazgeçmemiştir.Anlattığı olaylar yine kendi gözlemlerine dayanan olaylardır.Kitabında söz konusu olan kişiler Hitler ve Stalin iktidarını yansıtmaktadır. Ancak Orwell eserinde direk suçlama yoluna gitmemiş, dönemin şartlarını ve kişileri bu tarz bir iktidara iten nedenlerin neler olduğunu da yansıtmıştır.’Hayvan Çiftliği’ her ne kadar Orwel’i üne kavuşturan en önemli yapıt olarak gözükse de yakın tarihlerde kaleme aldığı ‘1984’ adlı eseri de oldukça önemlidir.

Orwel özellikle son yapıtlarıyla geçim sıkıntısından kurtulmuş ancak yine de rahat bir yaşama kavuşamamıştır.Yoksulluk çektiği yıllarda yakalandığı tüberküloz hastalığı tekrar baş gösterince 46 yaşında Londra’da hayatını kaybetti.