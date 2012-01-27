-BBC Genel Müdürü Thompson görevinden ayrılacak LONDRA (A.A) - 27.01.2012 - İngiliz yayın kurumu BBC'nin Genel Müdürü Mark Thompson'ın bu yaz Londra'da yapılacak Olimpiyat Oyunlarının ardından görevinden ayrılması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, 2004 yılından bu yana kurumun genel müdürü olan 54 yaşındaki Thompson'ın yerine BBC'nin görsel haberler direktörü George Entwistle ya da operasyonlardan sorumlu müdür Caroline Thomson'ın gelebileceği bildiriliyor. Thomson BBC genel müdürü olursa, bu göreve gelmiş ilk kadın olacak. BBC Genel Müdürü halihazırda yıllık 671 bin sterlin maaş alıyor. Ülkedeki kesintilerden etkilenen kurumda genel müdürün maaşının da düşmesi bekleniyor. Mark Thompson bu yıl görevinden ayrılırsa son 30 yıldır BBC Genel Müdürlüğü görevinde en uzun süre bulunan kişi olacak.