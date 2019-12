-BBC, GELDOF'TAN ÖZÜR DİLEDİ LONDRA (A.A) - 04.11.2010 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, Etiyopya için yardım amaçlı konserler düzenleyen İrlandalı rock şarkıcısı Bob Geldof ve Band Aid yardım kuruluşundan özür diledi. BBC dünya servisinde mart ayında yayımlanan bir haberde, Geldof ve başında olduğu Band Aid yardım kuruluşunun topladığı paraların yerine ulaşmadığı ve Etiyopya'daki isyancıların eline geçerek, silah alımında kullanıldığı iddia edilmişti. BBC, "haberle ortaya çıkan yanıltıcı ve haksız izlenimden" dolayı özür dilediğini bildirirken, haberde, BBC Dünya Servisinin Afrika editörü Martin Plaut, "Batılı hükümetler ve yardım kuruluşlarından gelen paranın 1985 yılında Etiyopya'da isyancılar tarafından silah alımında kullanıldığını" savunmuştu. Band Aid yardım kuruluşu haberin ardından şikayette bulunmuştu. BBC'nin editöryal şikayet biriminin yaptığı araştırma sonucu, Band Aid'in silah alımıyla ilişkili olduğu konusunda bir kanıt olmadığını bildirdi. 1984 yılında Bob Geldof, Etiyopya'daki açlığa dikkati çekmek üzere, "Do they know it's Christmas?" adlı şarkıyı yazmış, şarkı, Geldof'un düzenlediği yardım kampanyası çerçevesinde "Band Aid" adı verilen İngiliz ve İrlandalı şarkıcıların oluşturduğu topluluk tarafından seslendirilmişti. Albüm, piyasaya sunulduğu 29 Kasım 1984'de bir günde 95 bin satmıştı. İrlandalı rock şarkıcısı, 1985 yılında da yardım toplamak için "Live Aid" konserlerini düzenlemeye başladı.