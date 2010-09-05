-BBC, ETA'NIN ATEŞKES İLAN ETTİĞİNİ DUYURDU LONDRA (A.A) - 05.09.2010 - BBC, ayrılıkçı Bask örgütü ETA'nın ateşkes ilan eden bir video kaset yayımladığını duyurdu. BBC, video kasette maskeli üç militanın görüldüğünü ve ETA'nın silahlı saldırılar yapmamaya karar verdiğini açıkladığını bildirdi. Ancak haberde, ateşkesin daimi olup olmadığına ve barış görüşmeleri yapılıp yapılmayacağına açıklık getirilmediği yazıldı. Bask dilinde yayınlanan Gara gazetesi de ETA'nın artık silahlı saldırı yapmamaya karar verdiğini yazdı. ETA, İspanya'nın kuzeyiyle Fransa'nın güneybatısında bağımsızlık için mücadele ediyor.