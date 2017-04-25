BBC El Bab'ta: IŞİD sonrası kasabada yaşam

Suriye'de stratejik açıdan kritik bir noktada bulunan El Bab kasabası, Şubat ayında Türkiye ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) düzenlediği operasyon sonucu Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden geri alınmıştı.

El Bab, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'den başlayarak, İdlib, Halep ve Menbic'ten geçerek Irak'a doğru uzanan M4 otobanının kuzeyden gelen en önemli yollardan biriyle kesişme noktasında yer almasından dolayı stratejik önem taşıyor.

Bukent ayrıca,Cerablus ile birlikte burası, IŞİD'in başkent olarak ilan ettiği Rakka ve Deyr ez Zor'a giden ana yolun üzerinde bulunuyor.

Yaklaşık 4 yıl IŞİD'in kontrolüne kalan kasaba Türkiye'nin desteklediği Sultan Murad Tugayları 2016 yılı sonuna doğru operasyon başlattı.

Uzun süren çatışmaların ardından, Şubat ayında IŞİD kasabadan çıkarıldı. El Bab tamamen Sultan Murad Tugayı'nın kontrolüne geçti.

Muhalifler IŞİD'le çatışmalarda 500'den fqazla kayıp verdi.

Muhaliflere destek veren 70'e yakın Türk askeri de hayatını kaybetti.

BBC muhabiri Quentin Sommerville, son durumu haberleştirmek için El Bab'a girdi.

Sultan Murad Tugayı üyeleriyle görüştü.

Muhalif lider Mahmud El Baz, bundan sonraki hedeflerinin Suriye yönetimi ve ayrılıkçı gruplar olduğunu söylerken, "İlk düşmanımız IŞİD'di. Onları yendik" diye konuştu.

BBC, kenti kontrol altına almasının ardından Özgür Suriye Ordusu üyelerinin teslim aldığı eski IŞİD üyeleriyle de görüştü.

Bu 'tutuklulardan' isminin verilmesini istemeyen bir kişi, iç savaşın yol açtığı işsizlik nedeniyle çatışmalara katıldığını anlatırken, "Yabancıların müdahalesi yıkımdan başka bir şey getirmedi, herkes birbirini öldürüyor" dedi.