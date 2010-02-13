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Dünya

BBC, DW ve VOA'den İran'a kınama

BBC, DW ve VOA, İran yetkililerinin yayınları engellemesinin, Avrupa ve Orta Doğu'daki dinleyicileri kapsayan Hotbird uydusunu etkilediğini kaydettiler.

13 Şubat 2010 02:00

T24 - Uluslararası üç yayın kuruluşu, BBC, Deutsche Welle ve Voice of America, yayınlarının İran'da elektronik dalgalar yoluyla kasten engellendiğini belirterek, Tahran yönetimini ortak bir açıklama ile kınadılar.

Yayıncı kuruluşlar, engellemenin dün, İran'da İslam Devrimi'nin 31. yıldönümü sırasında başladığını bildirdiler. Üç yayın kuruluşu, İran yönetiminin, kendi halkını ülke dışından yapılan yayınlardan mahrum bırakırken, kendisinin aynı uydular yoluyla tüm dünyaya, İngilizce ve Arapça dilleri dahil olmak üzere, özgürce yayın yaptığını belirttiler.

BBC, DW ve VOA, İran yetkililerinin yayınları engellemesinin, Avrupa ve Orta Doğu'daki dinleyicileri kapsayan Hotbird uydusunu etkilediğini kaydettiler.

Bu uydudan BBC'nin Farsça TV yayınları, Voice ıf America'nın Farsça TV yayınları ve radyosu, Deutsche Welle'nin radyo-televizyon yayınları etkileniyor. İngilizce yayın yapan BBC World News yayınları da İran tarafından engelleniyor.

Dün, İslam Devriminin 31. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenler sırasında, başkent Tahran'da gün boyunca sürdürülen sıkı güvenlik önlemleriyle, muhalefetin geniş çaplı bir protesto eylemi yapmasına meydan verilmemişti.

Muhalefet grupları, Tahran'ın merkezini dolduran hükümet yanlısı büyük kalabalıkların yanında çok düşük düzeyde kaldı.

BBC, DW ve VOA'in kınama açıklamasından önce, Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı hemen tümüyle haber alışverişini engellemekle suçlamıştı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P J Crowley, İran'dan, telefon şebekesinin çalışmadığını, cep telefonu mesajlarının engellendiğini ve İnternet üzerinden iletişimin kısıtlandığı yolunda güçlü belirtiler aldıklarını belirtmişti.

Crowley, "İran hükümetinin kendi halkından korktuğu açık şekilde görülüyor." dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs de, İnternet devi Google ile diğer İnternet kuruluşlarının, İran'da 'prizden çıkarıldığını' söyledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de, Google'ın e-posta sisteminin engellenmesinin, sanal ortamı kontrol altına alma girişimlerinde yeni bir aşama olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte örgüt, İran'daki İnternet kullanıcılarının birçoğunun, sansür uygulamasını aşmanın ve engellenen sitelere girmenin yollarını bildiklerini belirtti.

Muhabirler, birçok hükümetin, özellikle de İran'la birlikte Çin ve Birmanya'daki yönetimlerin, muhalifleri arasında çağdaş iletişim olanaklarını engellemek için büyük çabalar harcadıklarını kaydediyorlar.

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