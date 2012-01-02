BBC: Deprem İstanbul'u vurursa



T24 - BBC, Türkiye'de yaşanan depremlerde ölümlerin çoğunun zayıf ve çok katlı binalardan kaynaklandığını belirterek, "Felaket İstanbul'u vurursa yetkililer bununla nasıl baş edecek" diye sordu. Haberde, "Zamanla İstanbul'da standartların altında olan binaların sayısı azalacak" yorumu kaydedildi.





Van'da yaşanan 7.2 şiddetindeki depremin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. BBC, Türkiye'de yaşanan depremlerde ölümlerin çoğunun zayıf ve çok katlı binalardan kaynaklandığını belirterek, "Felaket İstanbul'u vurursa yetkililer bununla nasıl baş edecek" diye sordu. Haberde, "Zamanla İstanbul'da standartların altında olan binaların sayısı azalacak" yorumuna yer verildi.



Anka'da yer alan habere göre; İngiliz yayın kuruluşu BBC, "İstanbul büyük deprem için hazırlanıyor" başlıklı geniş haberinde, 23 Ekim'de meydana gelen Van depreminde çok katlı apartmanların çökmesiyle 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin 1999'daki güçlü depremde dersini öğrendiği sanılıyordu" yorumunu yaptı.





'1999'da kurtarma çalışmaları yavaş ve kaotikti'



Kocaeli'de 1999 gerçekleşen "felakette" en az 17 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bu ölümlerin çoğunun yine zayıf ve çok katlı binalardan kaynaklandığını belirten BBC, kurtarma çalışmalarının yavaş ve kaotik olduğunu ve halkın hükümete karşı kızgın olduğunu savundu.



Haberde, "12 yıl sonra arama ve kurtarma daha iyi ama mükemmel değil. Erciş'teki ekiplerden bazıları yeterli destek olmadan gönderildikleri konusunda şikayet etti" denildi.



Van depreminin 15 milyon nüfusluk İstanbul'da deprem sorusunu gündeme getirdiğini belirten BBC, "Felaket İstanbul'u vurursa yetkililer bununla nasıl baş edecek" diye sordu.





'Binaları güçlendirmek çok büyük bir iş'



Yetkililerin çökecek bina sayısından emin olmamasının bir sorun olduğu belirtilen haberde, binaları modern standartlarda güçlendirmenin çok büyük bir iş olduğu ifade edildi.



Habere göre, Kandilli Rasathanesi Müdürü Mustafa Erdik, İstanbul'da son zamanlarda yapılan binaların güçlü olduğunu belirtirken, "İnşaatla ilgili kanunlar yıllardan beri iyi. Problem müteahhitlerin bu kanunlara sadık kalıp kalmadığı" dedi.



Hükümetin daha fazlasını yapması gerektiğini savunan Erdik, profesyonel mühendislerin olması gerektiğine, müteahhitlerin lisanslarına ve doğru yapılması gereken nitelik kontrolüne dikkat çekti.



Ayrıca haberde, "Zamanla İstanbul'da standartların altında olan binaların sayısı azalacak" yorumu kaydedildi.







