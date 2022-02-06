BBC'de analiz: Turizm, Türkiye'de enflasyon baskısını hafifletebilir mi?

BBC, ocak ayında enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 48.7'ye yükseldiği Türkiye'de yaşam pahalılığı gölgesinde beklenen turizm sezonunu mercek altına aldı. Haber, turizmin enflasyon baskısını azaltıp azaltmayacağı sorusuna odaklandı.

BBC'de yer alan haberde dünyanın dört bir yanında insanların enflasyonla mücadele ettiği ancak Türkiye'de insanlar geçimini sağlamakta giderek zorlandığı için bu durumun daha belirgin olduğu belirtildi.

Haberde, "Artan enflasyon ve değerinin neredeyse yarısını kaybeden bir para biriminin karışımı Türkiye'de bir yaşam pahalılığı krizi yarattı" ifadeleri yer aldı.

TÜİK verilerine göre ocak ayında enflasyonun yüzde 48.7 olarak hesaplandığı belirtilen haber, çok sayıda ekonomist için gerçek enflasyon oranının daha fazla olduğu görüşüne yer verdi.

Haber için görüş veren Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, ENAG'dan bahsederek onların verilerine göre enflasyonun aralık ayında yüzde 60'a yakın olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın iki hafta sonra hanelerdeki baskının düşürülmesi amacıyla görüşeceği belirtilen haberde, enflasyonu düşürmek için bilinen faiz artırımı yöntemini uygulamala ihtimallerinin düşük olduğu aktarıldı.

Türkiye'de yaşayanlar için geçim sıkıntısı sürerken ülke ekonomisinin yüzde 13'ünü oluşturan turizmin bir umut olabileceği belirtilen haberde, Türk lirasının döviz karşısındaki değerinin ülkeyi turistler için uğrak bir nokta haline getirdiği belirtildi.

Haber için görüş veren tur rehberi şirketi sahibi Şebnem Altın, şimdiden rezervasyonlar alındığını ancak son dakika iptalleri ihtimaliyle durumun hala belirsiz olduğunu söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan bölgesel ekonomist Roger Kelly, turizm sektöründe kısıtlamalar kalkmaya devam ederse Türkiye'ye ekonomik faydaları olabileceğini söyledi.

Türkiye'deki yapısal sorunlardan birinin cari açık olduğunu söyleyen Kelly, turizm gelirleriyle bu açığın azaltılabileceğini söyledi.

Kelly "Bu durumda enflasyon problemi düşer çünkü zayıf lira enflasyonu besler." dedi.