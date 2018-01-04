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Spor

BBC: Cenk Tosun, Everton'da

Son günlerde sıkça konuşulan Cenk Tosun'un Everton'a transferi gerçekleşmek üzere...

04 Ocak 2018 13:13

Cenk Tosun ve Everton bilmecesinde İngiliz kulübü gözünü kararttı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Cenk Tosun transferinin bitirildiği yazıldı.

BBC'nin duyurduğu habere göre; Everton tarafından Beşiktaş'a yapılan 25 milyon Pound'luk teklifi düşünmek isteyen Başkan Fikret Orman, teklifi 27 milyon Pound'a çıkması üzerine kabul etti. Tarafların kısa süre içerisinde transferi duyurması bekleniyor. Ayrıca dün toplanan Beşiktaş kamp kadrosuna Cenk Tosun'un dahil edilmemesi transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor.

BBC'nin yayınladığı Cenk Tosun haberi;

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