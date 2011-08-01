-BBC ÇALIŞANLARI GREVDE LONDRA (A.A) - 01.08.2011 - BBC çalışanları, Ulusal Gazeteciler Sendikası'nın (NUJ) aldığı karar doğrultusunda bugün 24 saatlik grev yapıyor. Sendika üyeleri, BBC Dünya Servisi'nde ve BBC'nin dış yayınlarını takip eden BBC Monitoring hizmetinde çalışan bir grup personelin kesintiler nedeniyle işten çıkarılmasını ve BBC'nin başka kısımlarında açılan pozisyonlar çerçevesinde yeniden istihdam edilmemesini protesto amacıyla grev kararı aldı. Greve BBC Türkçe servisi çalışanlarının çoğu destek verirken, servis internet sayfasındaki güncellemeyi yavaşlattı. NUJ, BBC'nin açıkladığı kesintilerden sonra gönüllü olarak kıdem tazminatını alıp işini bırakmak isteyenler varken, işten ayrılmaya zorlananlar olduğunu söylüyor. Sendikaya göre, seçenekler sunmadan çalışanları işten ayrılmaya zorlayan BBC, bu planı ileride daha çok sayıda çalışana genişletmeye hazırlanıyor. Gazeteciler sendikası, kesintilere hedef olan departmanlarda çalışanların başka departmanlara aktarılması konusunda da BBC yönetiminin sendikanın taleplerini dinlemediğini söylüyor. BBC yöneticileri ise sendika ile birçok kez bir araya geldiklerini ve işten çıkmaya zorlanan personel sayısını en aza indirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtiyor. BBC personeli geçen ay da 24 saatlik iş bırakmış, Kasım 2010'da ise emeklilik ödemelerinin değiştirilmesi planlarını protesto amacıyla grev yapmıştı. Yönetim ile sendika arasındaki anlaşmazlığın sürmesi halinde, BBC personelinin grevlere devam edebileceği kaydediliyor. Bu arada, BBC Arapça servisinin çalışanları da 29 Temmuz'dan bu yana iş bırakıyor. BBC yönetimini kendilerine "köle gibi davranmakla" suçlayan servis çalışanları, yılda 26 gün daha fazla çalışmaları anlamına gelen çalışma koşullarının değiştirilmesine karşı çıkıyor. İngiltere genelinde hükümetin sağlık sektöründen, savunmaya kadar çeşitli alanlarda ve kurumlarda yaptığı kamu kesintileri, BBC Dünya Servisi çatısı altında bulunan tüm dil servislerini olumsuz etkiliyor.