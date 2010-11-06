BBC çalışanları grevde

T24 - BBC yönetiminin çalışanların emeklilik fonlarında kesintiye gitme planlarını protesto eden Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) 48 saatliğine grevde.



BBC çapında düzenlenen en son genel grev 2005 yılında yapılmıştı. BBC Türk'te yer alan haber şöyle:



BBC Türkçe çalışanları da bu greve destek verdiği için, önümüzdeki iki gün boyunca sayfamızı güncelleyemeyecek, radyo ve televizyon yayınlarımızda önceden kaydedilmiş programlarımızı sunacağız.



BBC'de örgütlü ikinci büyük sendika olan NUJ'in üyeleri, İngiltere yasalarının gerektirdiği üzere posta yoluyla yapılan grev oylamasında, yüzde 70'e yakın oranda grevden yana oy kullandı.



BBC Genel Müdürü Mark Thompson önceki haftalarda sendikalarla yapılan görüşmeler sonrasında yeni bir emeklilik reformu paketi sunmuş ve bu paketi "nihai teklif" olarak nitelemişti.



NUJ dışında BBC'de örgütlü olan dört sendikanın üyeleri ise, yönetimin ilk kesinti paketini geri çekmesi ardından yaptığı ikinci teklifi kabul yönünde oy kullandılar.



Aldıkları karar uyarınca NUJ üyeleri, ilki 5-6 Kasım, ikincisi ise 15-16 Kasım olmak üzere iki kez 48 saatlik greve gitmeyi planlıyor.



BBC çalışanları önceki ay da grev kararı almış, diğer sendikaların da katıldığı grev kararı karşısında yönetim yeni bir emeklilik fonu planı önermişti.



Yeni teklif diğer sendikalar tarafından kabul görürken, NUJ ise, teklif sonucunda BBC çalışanlarının "daha uzun yıl çalışacaklarını ve daha fazla ödeyip daha düşük emekli maaşları" alacaklarını söyleyerek greve gidiyor.



BBC yönetimi ise bugün çalışanlara gönderdiği bir eposta'da, yeni emeklilik reformu paketinin hakkaniyetli olduğunu ve sendikalar ve çalışanlarla yapılan müzakereler sonucunda iyi yönde değiştirildiğini söyledi.



Yönetim ayrıca, "Grevin halkın kaybı anlamına geldiğini ve hizmetlerin aksaması nedeniyle, izleyici ve dinleyicilerden özür dilediklerini" de açıkladı.





