-BBC ÇALIŞANLARI 2 GÜN GREVDE LONDRA (A.A) - 05.11.2010 - İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin çalışanları, 48 saatlik grev yapıyor. Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ), çalışanların emeklilik fonlarında kesintiye gitme planlarını protesto ediyor. BBC Dünya Servisinin çatısı altında yayınlarını sürdüren BBC Türkçe Servisi çalışanları da bu greve destek vereceklerini bildirdi. Türkçe Servisinin internet sayfasında yeralan haberde, "BBC Türkçe çalışanları da bu greve destek verdiği için, önümüzdeki iki gün boyunca internet sayfamızı güncelleyemeyecek, radyo ve televizyon yayınlarımızda önceden kaydedilmiş programlarımızı sunacağız" denildi. 4 bin üyesiyle BBC'de örgütlü ikinci büyük sendika olan NUJ'nin üyeleri, yaptıkları grev oylamasında, yüzde 70'e yakın oranla grev kararı almışlardı. BBC Genel Müdürü Mark Thompson, sendikalarla yapılan görüşmeler sonrasında yeni bir emeklilik reformu paketi sunmuş ve bu paketi "nihai teklif" olarak nitelemişti. NUJ dışında BBC'de örgütlü olan dört sendikanın üyeleri, yönetimin ilk kesinti paketini geri çekmesinin ardından yaptığı ikinci teklifi kabul etmişti. NUJ üyelerinin bugün ve yarın yapılacak grevin ardından, 15-16 Kasım'da da ikinci bir 48 saatlik grev yapmaları bekleniyor. BBC çalışanları önceki ay da grev kararı almış, bunun üzerine yönetim yeni bir emeklilik fonu planı önermişti. NUJ yeni teklifi, BBC çalışanlarının "daha uzun yıllar çalışacakları ve daha fazla ödeyip daha düşük emekli maaşı alacakları" gerekçesiyle reddetmişti. BBC yönetimi ise bugün çalışanlara gönderdiği bir e-posta'da, yeni emeklilik reformu paketinin sendikalar ve çalışanlarla yapılan görüşmelerin ardından "iyi yönde değiştirildiğini" ve "hakkaniyetli olduğunu" savundu. Yönetim ayrıca, hizmetlerin aksaması nedeniyle izleyici ve dinleyicilerden özür diledi.