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Dünya

BBC bütçesinde yüzde 20 kesinti LONDRA (A.A)

06 Ekim 2011 19:05

-BBC bütçesinde yüzde 20 kesinti LONDRA (A.A) - 06.10.2011 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, bütçesinde yüzde 20 kesinti yapacağını ve personel sayısını 2 bin kişi azaltacağını açıkladı. Televizyon izleyicilerinden alınan harçların dondurulmasıyla yüzde 20'lik kesintiye gitme kararı alan BBC, personel sayısının azaltılmasının gelecek 5 yılda yapılacağını kaydetti. BBC Genel Müdür Mark Thompson zorlu kararlarla karşı karşıya olduklarını, ancak BBC'nin temel hizmetlerinden ödün vermeyeceklerini belirtti. Sendikalar ise Thompson'ın açıklamasına tepki gösterdi. BBC'nin halihazırda 22.900 çalışanı bulunuyor. Mark Thompson, geçen Ocak ayında Nisan 2017'ye kadar BBC bütçesinde yüzde 20 kesinti yapmak zorunda olduklarını açıklamıştı. İngiltere'de televizyon izleyicileri hane başına yılda yaklaşık 150 sterlin "tv lisansı" harcı ödüyor. İngiliz hükümeti harçlarda 2016-2017 dönemine kadar artış yapılmayacağını açıklamıştı. Harçlarla finanse edilen ve ülke içindeki yayınlarında reklam almayan BBC, bu nedenle gelirinin yüzde 16'sını kaybedecek. Kalan yüzde 4'lük kesinti ise dijital teknolojiye yatırım amacıyla yapılacak. Kesintiler Türkçe servisinin de bulunduğu BBC Dünya Servisi'ne yansımayacak. BBC Dünya Servisi, Mart ayında bütçesinde yüzde 25'lik kesinti kararı almış ve Türkçe servisi radyo yayınlarına son vermişti.

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