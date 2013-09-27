BBC: Brezilya'da 2014 Dünya Kupası işçileri köle koşulları altında çalışıyor

Çeviri:Varsan Çekiç

Brezilya'da Adalet Bakanlığı yetkilileri, ülkede gelecek yıl yapılacak olan 2014 FIFA Dünya Kupası hazırlık projesinde çalışan işçilerin, köle koşullarıyla karşı karşıya olduklarını belirttiler.

BBC'de yayımlanan habere göre, Sao Paulo uluslararası havalimanının genişletilmesine dair yapılan araştırmadan, 111 işçinin inşaat alanında kötü konaklama koşulları altında yaşadıkları ortaya çıktı.

Brezilya Adalet Bakanlığı dairesi, işçilerin daha fakir ülkelerden geldiğini ve bazılarının işe alınmak için 220 dolardan fazla ödeme yaptığını belirtti. Bakanlık, işçilere vaad edilen ücretin 625 dolar olduğunu da açıkladı.

BBC haberinde, aralarında 6 Pankaruru yerlisininde bulunduğu çalışanların, Sao Paulo'da iş imkanı sunulacağı vaadiyle ülkeye getirildiklerini belirtti.

Getirilen işçilerin büyük bir çoğunluğunun hemen işe alınmadığını belirten BBC, işçilerin havalimanı inşaatının yakınına kurulan 11 adet geçici kamplarda kalmaya zorunlu bırakıldıklarını yazdı.

Adalet Bakanlığı ofisi işçilerin "kölelerinkine benzer koşullarda" yaşadıklarını söyleyerek, inşaat firmalarına karşı yasal işlem başlatılması için 30 günlerinin olduğunu açıkladı.

Brezilya yasalarına göre şirketler, göçmen işçileri başka şehirlere transfer etmeden önce, işçilerin kendi memleketlerinde kontrat imzalamak zorunda.

Adalet Bakanlığından savcı Cristine Noguera, Dünya Kupası ile alakalı başka inşaatlar hakkında da araştırmaların yapıldığını söyledi.

İngiliz The Guardian gazetesi de Çarşamba günü, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için tüm ülkeyi büyük bir inşaat alanına çeviren Katar'da göçmen işçilerin, "modern kölelik" koşullarında çalıştırıldığını, haftada 12 işçinin hayatını kaybettiğini ve çalışma koşulları düzeltilmezse, 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına kadar 4 bin işçinin hayatını kaybedeceğini yazmıştı.