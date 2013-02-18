BBC bir günlük eyleme gidiyor

BBC çalışanları, işten çıkarmalara karşı bugün bir günlük grev yapıyor.



Dünyanın önde gelen medya kuruşundan biri olan BBC’de bugün grev var.

Cuma günü gerçekleştirilen iş yavaşlatma eyleminin ardından çalışanlar, bugün bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Grev nedeniyle BBC Türkçe sayfası da yenilenmeyecek.

Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) çalışanları Noel tatilinden önce, DQF programıyla ilgili bir grev oylaması yapılmıştı. Grev ve iş yavaşlatma eylemleri büyük destek bulmuştu.

Bir önceki yönetimin BBC'yi yeniden yapılandırmayı öngören stratejisi Nisan 2017'ye kadar dört yıl içinde harcamaların yüzde 20 kesilmesini öngörüyor.

BBC, "kaliteye öncelik verilmesini öngördüğünü" duyurduğu Delivering Quality First (DQF) programı çerçevesinde 2017 yılına kadar 2 bin kadroyu kapatıyor.

Sendika, BBC'nin İskoçya, Asian Network, Dünya Servisi ve İngiltere bürolarındaki birimlerde bazı kadroların kapatılacağını savunuyor.

Hükümetle varılan anlaşma gereği BBC'nin bütçesini oluşturan ve İngiltere'de televizyona sahip olan her hane halkından tahsil edilen televizyon ruhsat tutarında 2017'ye kadar herhangi bir artışa gidilemeyecek.

Ayrıca hükümet 2011'deki bütçe anlaşmasında BBC Dünya Servisi'nin bütçesinin Dışişleri Bakanlığı'ndan sağlanması uygulamasına son verilerek, bu kaynağın BBC'nin kendi bütçesi içinden ayrılmasını BBC yönetimine kabul ettirmişti. Bu uygulamaya 2014 yılında geçilecek.

Kurulduğu günden bu yana BBC Dünya Servisi'nin bütçesini sağlayan Dışişleri Bakanlığı'nın yayın politikasına müdahale etme yetkisi yok.

Bugünkü greve katılmayan ancak destek veren BECTU sendikası da, yeni genel müdüre gönderdiği mektupta, eski yönetimin yeniden yapılandırma stratejisi konusunda kendi değerlendirmesini tamamlayana kadar zorunlu işten çıkarma kararlarını dondurma çağrısında bulunmuştu.

BBC Medya Muhabiri Torin Douglas'a göre, müstakbel genel müdür Tony Hall'un bu mektuba yanıtı, şimdiki BBC yönetimi ile NUJ sendikası arasındaki uzlaşmazlıkların derinleştiği bir dönemde, BBC'nin gelecekteki personel politikası konusunda da ipuçları verecek.