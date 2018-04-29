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'BBC Arşivlerinde Türkiye' programı yayında

BBC Türkçe, BBC'nin Türkiye'yle ilgili 60 yıllık TV arşivlerini izleyiciyle buluşturuyor. 'BBC arşivlerinde Türkiye' kapsamında ilk olarak, 1970 yapımı 'Atatürk: Türklerin Babası' belgeseli sayfamızda.

29 Nisan 2018 20:30

BBC Türkçe, BBC'nin Türkiye'yle ilgili 60 yıllık TV arşivlerini izleyiciyle buluşturuyor. 'BBC arşivlerinde Türkiye' kapsamında ilk olarak, 1970 yapımı 'Atatürk: Türklerin Babası' belgeseli sayfamızda.

Belgeseli izlemek için tıklayın.

BBC'nin 1950'lerden 2000'lere uzanan Türkiye arşivlerinde, Türkiye siyasetiyle ilgili haber paketleri, programlar ve belgeseller yer alıyor.

Arşiv görüntüleri; birçok önemli devlet insanı, siyasetçi, iş insanı, siyasi eylemci, sivil toplum örgütü temsilcisiyle röportajları da içeriyor.

Arşivlerde, Türkiye tarihindeki olayların yanı sıra kültürel içerikli görüntüler de yer alıyor.

'BBC Arşivlerinde Türkiye' 1950, 1960, 1970 ve 1980'lerden, çoğu İstanbul'dan olmak üzere, farklı kentlerin görüntülerine de yer verecek.

Programda, BBC'nin elindeki mevcut arşiv görüntüleri kullanılacak.

Dolayısıyla Türkiye'nin geçmişinde yaşanan her önemli konuyla ilgili görüntülerden ziyade sadece BBC'nin geçmişte haberleştirdiği konulara yer verilecek.

YouTube kanalındanFacebook'Arşiv Odası' programlarına da buradan ulaşabilirsiniz
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